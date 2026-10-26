

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: به منظور رشد و گسترش هنر نمایش با تاکید و تمرکز بر تولید و اجرای عمومی آثار نمایشی و با نگاه به چشم انداز تولیدات یکساله هنرمندان تئاتر استان، بیستمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی را در سال ۱۴۰۵ به میزبانی شهرستان بیرجند برگزار می‌شود.

رمضانی با اشاره به اینکه موضوع نمایش‌های حاضر در جشنواره آزاد بوده است، افزود: موضوعاتی از جمله پاسداشت وتقویت اصالت وهویت ایرانی-اسلامی، ارتقا سرمایه ملی، مردمی سازی و عدالت فرهنگی، اعتماد عمومی، اقتصاد مقاومتی در سایه‌ی وحدت و امنیت ملی، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، مدیریت فرهنگی و دفاع مقدس، ناترازی‌های انرژی و اصلاح الگوی مصرف، انسجام ملی و هویت ملی باتاکید بر خلیچ همیشه فارس، ارتقا دینداری بااولویت جوانان و فرهنگ شهروندی بخش‌های رقابتی مورد تاکید این جشنواره است.

وی با بیان اینکه این جشنواره در دو بخش تئاتر صحنه‌ای و خیابانی برگزار می‌شود گفت: برگزیدگان آن به دبیرخانه چهل و پنجمین جشنواره تئاتر فجر معرفی خواهند شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی افزود: جشنواره تئاتر استــانی تنها مختص به آثار نمایشی تولید شده هنرمندان خراسان جنوبی بامشارکت حداکثری هنرمندان استان که اجرای عمومی داشته‌اند، خواهد بود.

رمضانی گفت: گروه‌هایی که حد فاصل زمانی پس از اتمام جشنواره تئاتر استانی از آذرماه ۱۴۰۴ تا مهر ماه ۱۴۰۵ آثار خود را تولید و حداقل تعداد ۵ نوبت اجرای عمومی در بخش تئاتر صحنه‌ای و ۵ نوبت در بخش تئاتر خیابانی داشته‌اند، می‌توانند متقاضی حضور در جشنواره تئاتر استان باشند.

وی افزود: تنها ملاک تأیید اجرای عمومی آثار نمایشی برای شرکت در جشنواره تئاتر استانی و نیز حضور در جشنواره منطقه‌ای و بین المللی تئاتر فجر؛ درج اطلاعات آثار نمایشی در بازه زمانی اجرا در درگاه جامع سایت ایران تئاتر با ثبت تاریخ اجرای‌عمومی اثر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: در بخش صحنه‌ای بر اساس حجم دکور، لباس، تعداد بازیگران و عوامل اصلی نمایش و کیفیت آثار و به تشخیص ستاد برگزاری جشنواره تا سقف ۲۰ میلیون تومان به عنوان کمک هزینه و در بخش تئاتر خیابانی تا سقف ۱۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

رمضانی با اشاره به اینکه سامانه ثبت نام در جشنواره به ادرس https://pr tf.theater.ir است، گفت: ۲۰ آبان زمان بازبینی و ۲۹ و ۳۰ آبان زمان برگزاری این جشنواره است.

وی افزود: بازبینی و انتخاب آثار متقاضی شرکت در جشنواره با نظر شورای سیاستگذاری فقط به صورت حضوری انجام خواهد شد وهرگونه تغییر درنوع بازبینی با نظر شورای سیاستگذاری به اطلاع عموم هنرمندان خواهد رسید.