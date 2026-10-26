\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u0633\u0631\u0647\u0646\u06af \u0631\u0633\u0648\u0644 \u06a9\u0631\u0645\u06cc\u200c\u0686\u06af\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a:\u00a0\u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u0627\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0633 \u067e\u0644\u062f\u062e\u062a\u0631\u00a0\u062f\u0631 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u200c\u0645\u062d\u0648\u0631\u00a0\u060c \u06f4\u06f0 \u0645\u062a\u0647\u0645 \u0648 \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645 \u062a\u062d\u062a \u062a\u0639\u0642\u06cc\u0628 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062a\u0638\u0627\u0645\u06cc \u067e\u0644\u062f\u062e\u062a\u0631 \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f:\u0645\u062a\u0647\u0645\u0627\u0646 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0631 \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u00a0