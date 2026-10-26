معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: باید با بهره‌گیری از ظرفیت رایزنان فرهنگی کشور در راستای معرفی توانمندی‌های آموزش عالی برای جذب دانشجویان بین‌الملل در مناطق گوناگون از جمله جنوب شرق آسیا، جنوب آسیا، غرب آسیا، آفریقا و آسیای میانه برنامه‌ریزی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر عباس قنبری‌ باغستان معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، در تشریح جزئیات نشست‌های تخصصی جذب دانشجوی بین‌الملل با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: این سلسله نشست‌ها در قالب یک اقدام مشترک میان سازمان امور دانشجویان و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با تمرکز بر کشور‌های هدف در مناطق گوناگون از جمله جنوب شرق آسیا، جنوب آسیا، غرب آسیا، آفریقا و آسیای میانه برنامه‌ریزی و اجرایی شده است.

دکتر قنبری‌باغستان با تأکید بر نقش کلیدی رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور گفت: رایزنان فرهنگی به دلیل استقرار در کشور‌های هدف، شناخت عمیقی از بسترها، جامعه مخاطب و ظرفیت‌های آموزش عالی آن مناطق دارند. برگزاری این نشست‌های تخصصی، پل ارتباطی و حلقه اتصال محکمی میان دانشگاه‌های کشور و رایزنان فرهنگی برقرار می‌کند تا دانشگاه‌ها بتوانند تعاملات مستقیمی با این حوزه داشته باشند.

وی افزود: برنامه‌ریزی جهت حضور هدفمند در نمایشگاه‌های بین‌المللی، معرفی و جذب دانشجویان مستعد و ممتاز کشور‌های هدف به عنوان بورسیه، و توسعه دیپلماسی علمی از مهم‌ترین محور‌هایی است که پس از برقراری این پیوند، توسط دانشگاه‌ها پیگیری خواهد شد.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان در پایان گفت: این نشست‌ها به صورت متوالی و هفتگی برگزار خواهد شد و نخستین نشست تخصصی این سلسله‌رویدادها، روز چهارشنبه ۶ آبان‌ماه با تمرکز ویژه بر حوزه پاکستان برگزار می‌گردد.