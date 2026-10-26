آیت الله فلاحتی در دیدار با رئیس کل دادگستری گیلان گفت: قاضی در تراز انقلاب اسلامی تنها به صدور رأی اکتفا نمی‌کند، بلکه نگاه او باید حل ریشه‌ای مشکلات و التیام‌بخش آلام مردم باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین یاری، رئیس‌کل دادگستری گیلان به همراه اعضای شورای قضایی استان، با حضور در دفتر آیت‌الله فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت، با وی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

آیت‌الله فلاحتی در این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین یاری به ریاست کل دادگستری گیلان و آرزوی توفیق برای وی و مجموعه قضایی استان، با اشاره به جایگاه خطیر دستگاه قضا در نظام اسلامی، گفت: مسند قضاوت در اسلام، جایگاه انبیای الهی و ائمه معصومین (ع) است و از این رو، هر تلاشی در این عرصه باید با اتکا به تقوای الهی، دقت نظر فقهی و رویکرد خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم همراه باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی باید مظهر تحقق عدالت علوی و ملجأ امن ستمدیدگان باشد، گفت: قاضی در تراز انقلاب اسلامی تنها به صدور رأی اکتفا نمی‌کند، بلکه نگاه او باید حل ریشه‌ای مشکلات و التیام‌بخش آلام مردم باشد، ارتباط قوی و مستمر با بدنه جامعه و شنیدن بی‌واسطه درد‌ها و دغدغه‌های مردم، مهم‌ترین کلیدواژه در موفقیت یک مدیر و دستگاه قضایی کارآمد است.

وی با بیان اینکه قضات و مسئولان دادگستری باید با حوصله و گوش شنوا پذیرای مطالبات به‌حق مراجعان باشند، افزود: گاهی اوقات یک شنیدن ساده، تکریم ارباب‌رجوع و برخورد پدرانه، بسیاری از نارضایتی‌ها را برطرف می‌کند. مردم باید با تمام وجود احساس کنند که در اتاق مسئولان قضایی به روی آنها باز است و پناهگاهی مطمئن برای دادخواهی و احقاق حقوق خود دارند.

امام جمعه رشت همچنین بر ضرورت پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از بیت‌المال، برخورد قاطع با مفسدان و سرعت‌بخشی توأم با دقت به پرونده‌های معوقه تأکید کرده و یادآور شد: استان گیلان دارای ظرفیت‌های بزرگ مردمی، اقتصادی و فرهنگی است که صیانت از این بستر‌ها و ایجاد امنیت پایدار، نیازمند تدبیر، هماهنگی کامل دستگاه‌های نظارتی و قضایی و نگاه ویژه به حقوق عامه است.

آیت‌الله فلاحتی در ادامه با اشاره به ضرورت هم‌افزایی در استان تصریح کرد: تعامل، هم‌دلی و وحدت میان دستگاه قضایی با سایر مدیران و مسئولان استان، کلید اصلی حل مشکلات استان است. همه نهاد‌ها و مسئولان باید دست‌به‌دست هم دهند تا با ایجاد هماهنگی حداکثری، موانع از پیش پای تولید، اقتصاد و زندگی مردم برداشته شود.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین یاری، رئیس‌کل جدید دادگستری گیلان نیز در سخنانی با قدردانی از رهنمود‌های نماینده ولی فقیه در استان، با استناد به مبانی فقهی و رسالت خطیر قضاوت در حکومت اسلامی، گفت: دستگاه قضایی استان خود را سرباز ولایت، خادم بی‌منت مردم و پشتیبان ارزش‌های اسلامی و انقلابی می‌داند. ما با تمام وجود باور داریم که قضاوت، سنگر دفاع از حق و مظلوم است و اجازه نخواهیم داد غبار بی‌عدالتی بر چهره این خطه ولایت‌مدار بنشیند.

وی افزود: با تعامل سازنده با نهاد‌های مختلف، وحدت رویه با مدیران اجرایی و حضور میدانی در میان مردم، تلاش خواهیم کرد تا با گوشی شنوا و عزمی راسخ، مطالبات به حق شهروندان را پیگیری کرده و رویکرد تحولی قوه قضاییه را به بهترین شکل در گیلان محقق سازیم.