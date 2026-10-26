به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، گروه پژوهشی فرینج از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در سومین دوره مسابقه ملی و مسئله محور راهی‌شو با ارائه طرح تحلیل داده‌محور وضعیت فعلی شعب بانک و طراحی مدل مکان‌یابی بهینه بالگوریتم‌های هوش مصنوعی، GIS و تمرکز بر دسترسی در مناطق کم‌برخوردار، در جایگاه نخست ایستاد.

این گروه همچنین در بخش ویژه هوش مصنوعی این مسابقات، جایزه ویژه شهید سجاد زبرجدی را دریافت کرد.

علی الهی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه‌برداری، گرایش سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، مبینا وفائی‌نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نقشه‌برداری، گرایش سیستم اطلاعات مکانی (GIS)، یوسف اسماعیلی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی نقشه‌برداری، گرایش سیستم اطلاعات مکانی به همراه یک دانشجوی دکتری مهندسی نقشه‌برداری، گرایش سنجش از دور از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و یک دانشجوی کارشناسی ارشد آمار، گرایش آمار اقتصادی از دانشگاه مازندران در این مسابقات شرکت کردند.

این مسابقات در تهران برگزار شد.