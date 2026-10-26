به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی گفت: از ابتدای اجرای طرح اختصاص سهم توسعه ورزش همگانی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده تاکنون، ۳ هزار و ۲۰۴ میلیارد ریال برای توسعه ورزش همگانی در استان توزیع شده است. جعفر پورمختار افزود: در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۸۱۸ میلیارد ریال، در سال گذشته، یک‌هزار و ۲۱۷ میلیارد ریال و در سال جاری نیز تا پایان شهریورماه، هزار و ۱۶۹ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به توسعه ورزش همگانی در استان اختصاص یافته است.وی ااضافه کرد: روند افزایشی این منابع در سال جاری نیز ادامه داشته و در ۶ماهه نخست امسال، سهم توسعه ورزش همگانی به یک‌هزار و ۱۶۹ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با ۵۵۴ میلیارد ریال مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قانون به حوزه‌های مختلف از جمله ورزش اختصاص می‌یابد، گفت: افزایش این منابع می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌ها، گسترش ورزش همگانی و فراهم کردن زمینه دسترسی بیشتر مردم به فعالیت‌های ورزشی داشته باشد.وی تأکید کرد: مالیات به عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی، پشتوانه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در بخش‌های مختلف است و اختصاص بخشی از عوارض ارزش افزوده به ورزش، نمونه‌ای روشن از بازگشت درآمد‌های مالیاتی به جامعه و بهره‌مندی مردم از آثار پرداخت مالیات است.

به گفته مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی، ورزش همگانی ارتباط مستقیمی با سلامت، نشاط و پویایی جامعه دارد و حمایت از این حوزه، سرمایه‌گذاری برای سلامت عمومی محسوب می‌شود.