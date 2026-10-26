به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، احمد نادری رئیس هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین مجمع پارلمانی بریکس در دهلی‌نو پایتخت هندوستان در سخنرانی خود که امروز (دوشنبه، ۴ آبان ماه) با موضوع «تاب‌آوری؛ نقش حیاتی مجالس در تقویت تاب‌آوری نهادی برای ساختن آینده‌ای بهتر» ارائه کرد، خطاب به رؤسای هیئت‌های پارلمانی و نمایندگان مجالس کشور‌های عضو بریکس حاضر در این دوره از اجلاس گفت: از مجلس، دولت و مردم جمهوری هند، به‌ویژه آقای اوم بیرلا، رئیس مجلس لوک‌سابها، به‌خاطر میزبانی شایسته این مجمع صمیمانه قدردانی می‌کنم. جمهوری اسلامی ایران برای پیوند‌های تاریخی و تمدنی خود با هند ارزش فراوانی قائل است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مفهوم تاب‌آوری گفت: جنگ، تحریم‌های یک‌جانبه، فشار‌های اقتصادی و تهدید زیرساخت‌های حیاتی نشان داده‌اند که تاب‌آوری صرفاً مفهومی مدیریتی نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کشورهاست. جمهوری اسلامی ایران این واقعیت را در میدان تجربه کرده است. حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تعرضی جدی به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مغایر با اصول بنیادین منشور ملل متحد در زمینه منع توسل به زور و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور‌ها بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: در این حملات، کودکان در مدرسه میناب، جوانان در سالن ورزشی لامرد و خانواده‌ها در جشن عروسی کوهستک قربانی شدند؛ مراکز درمانی آسیب دیدند و خانواده‌های بسیاری با پیامد‌های ویرانگر جنگ مواجه شدند. اما پیام ملت ایران روشن است؛ ما رنج قربانیان را فراموش نمی‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم این واقعیت‌ها در محاسبات سیاسی جهان به فراموشی سپرده شوند.

وی با تأکید بر ابعاد انسانی و اجتماعی تاب‌آوری خاطرنشان کرد: تاب‌آوری برای مردم به معنای تداوم فعالیت بیمارستان‌ها، آموزش کودکان و ارائه خدمات عمومی است. شجاعت مردم ایران در دفاع از استقلال کشور، مسئولیت نهاد‌ها را کاهش نمی‌دهد، بلکه ضرورت صیانت از حقوق مردم، کرامت انسانی و استقلال ملی را برجسته‌تر می‌کند. ملت ایران نه در پی سلطه بر دیگران است و نه سلطه دیگران را می‌پذیرد. دوران ارعاب ملت‌های متمدن با تهدید به نابودی باید پایان یابد. قدرت واقعی تنها در تسلیحات و هزینه‌های نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه در اراده ملتی است که هویت و استقلال خود را پاس می‌دارد.

نادری تأکید کرد: ما خواهان جنگ نیستیم، اما صلح را با تسلیم اشتباه نمی‌گیریم و حقوق مسلم خود را با وعده‌های بی‌پشتوانه معامله نخواهیم کرد. راه تعامل با ایران، احترام، پایبندی به تعهدات و کنار گذاشتن تهدید و تحمیل است. نباید اجازه داد صلح پوششی برای تسلیم و مذاکره ابزاری برای اجبار شود.

وی با اشاره به ضرورت نگاهی جامع به مفهوم تاب‌آوری اظهار داشت: این موضوعات را مطرح کردم تا تأکید کنم که تاب‌آوری را نمی‌توان صرفاً در چارچوب ظرفیت‌های اقتصادی، نهادی و مدیریتی تعریف کرد. تاب‌آوری پایدار، بدون درک عمیق ملاحظات امنیتی، الزامات صلح و ثبات و شناخت دقیق تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، مفهومی ناقص و ناتمام خواهد بود. از سوی دیگر، تاب‌آوری دیگر صرفاً مسئله یک کشور یا حتی یک منطقه نیست، بلکه ضرورتی در مقیاس جهانی است.

عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز نمونه‌ای روشن از این موضوع است. این آبراه راهبردی طی دهه‌ها مسیر عبور کشتی‌های تجاری و حامل انرژی بوده است. حملات غیرقانونی به ایران و جنگ تحمیلی علیه کشورمان از عوامل اصلی بروز مشکل در این تنگه بوده‌اند و با رفع عامل اصلی محدودیت، امکان برقراری کامل امنیت رفت‌وآمد کشتی‌ها فراهم می‌شود. نگاه ایران به تنگه هرمز، مسئولانه و مبتنی بر امنیت و منافع مشروع کشور‌های منطقه است. امنیت این آبراه با ناامن‌سازی محیط پیرامونی از سوی قدرت‌های بیرونی تضمین نمی‌شود، بلکه باید از مسیر گفت‌و‌گو، اعتمادسازی و همکاری کشور‌های ساحلی تأمین شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت تاب‌آوری بین‌المللی خاطرنشان کرد: از این رو، به تاب‌آوری بین‌المللی نیاز داریم؛ نظمی که در آن امنیت یک ملت به بهای ناامنی ملت دیگر تأمین نشود، تجارت جهانی گروگان رقابت‌های سیاسی نباشد و تحریم، تهدید و توسل به زور، ابزار تحمیل اراده کشور‌ها نشود.

نادری با اشاره به نقش بریکس در تقویت همکاری‌های بین‌المللی گفت: در این مسیر، بریکس باید منافع مشترک را به تعهدات حقوقی، سازوکار‌های اجرایی و نتایج ملموس تبدیل کند. مجالس کشور‌های عضو نقشی حیاتی دارند و می‌توانند همکاری‌های دولت‌ها را از پشتوانه قانونی برخوردار کنند، موانع داخلی را برطرف سازند و استمرار تعهدات مشترک را تضمین کنند. بریکس همچنین باید با رویکردی فعال، اصلاح ساختار سازمان ملل متحد و شورای امنیت را در دستور کار قرار دهد.

وی با اشاره به موضوع دلارزدایی افزود: بحث دلارزدایی نباید صرفاً در سطح انتقاد از آسیب‌پذیری‌های نظام مالی بین‌المللی باقی بماند. باید اقدامات حقوقی مشترکی برای مقابله با تحریم‌های یک‌جانبه و آثار فرامرزی آنها صورت گیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود درباره بانک توسعه جدید بریکس اظهار داشت: انتظاری مشروع و منطقی وجود دارد که استقلال عملیاتی بانک توسعه جدید بریکس تقویت شود تا این نهاد بر اساس مأموریت توسعه‌ای، ارزیابی حرفه‌ای و قواعد شفاف تصمیم‌گیری کند و از استقلال نهادی کافی در برابر فشار‌های سیاسی برخوردار باشد.

وی با اشاره به ارتباط میان پیشنهاد‌های مطرح‌شده و اهداف مشترک کشور‌های عضو بریکس خاطرنشان کرد: این پیشنهاد‌ها اجزای یک راهبرد مشترک برای استقلال اقتصادی، تاب‌آوری تجاری، همکاری منطقه‌ای و اصلاح حکمرانی جهانی هستند. ما خواهان نظمی هستیم که در آن هیچ کشوری خود را فراتر از قانون نداند؛ نظمی که در آن همکاری بر اجبار، قانون بر زور و اراده جمعی ملت‌ها بر تحمیل یک‌جانبه غلبه کند.

هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس به عنوان رئیس هیأت پارلمانی ایران، عباس مقتدایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند و علی حدادی نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و هند به منظور شرکت در دوازدهمین مجمع پارلمانی گروه بریکس به دهلی نو پایتخت هندوستان سفر کرده‌اند. گروه بریکس در حال حاضر شامل ۱۱ کشور برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و آرژانتین است.