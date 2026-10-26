به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جهانگیر در جلسه شورای عالی قوه قضاییه اعلام کرد: از ۶۹۷ شرکت دولتی، تعداد ۶۵۳ شرکت در حال فعالیت هستند، ۲۰ شرکت در وضعیت تصفیه و انحلال قرار دارند، ۱۱ شرکت به صورت راکد هستند، ۹ شرکت منحل و ۴ شرکت هم واگذار شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مجموعاً از ۶۹۷ شرکت بررسی‌شده، ۲۹۰ شرکت زیان‌ده هستند، گفت: از مجموع ۸۱ شرکت دولتی اصلی، ۲۷ شرکت زیان‌ده هستند؛ از مجموع ۲۴۲ شرکت دولتی فرعی بررسی‌شده، ۱۲۸ شرکت زیان‌ده هستند. همچنین از مجموع ۳۷۴ شرکت وابسته که سهام دولتی آنها زیر ۵۰ درصد است، ۱۳۵ شرکت زیان‌ده هستند.