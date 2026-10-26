دومین جشنواره ملی نماد و فضاسازی شهری «آیات» با هدف بهره‌گیری از ظرفیت هنر‌های تجسمی و معماری در بازنمایی مفاهیم قرآنی و هویت ایرانی ـ اسلامی بهمن‌ماه ۱۴۰۵ به میزبانی زاهدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این جشنواره با هدف گسترش حضور مفاهیم و آموزه‌های قرآن کریم در فضا‌های شهری، از هنرمندان دعوت کرده است آثار خود را با توجه به محور‌هایی همچون مفاهیم و آموزه‌های قرآنی، هویت ایرانی ـ اسلامی، فرهنگ بومی و میراث معنوی، فرهنگ و سیره اهل‌بیت (ع)، نماز و نیایش، وحدت و انسجام اجتماعی، خانواده و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی، اخلاق و کرامت انسانی، ایثار و شهادت، امید و آبادانی و طبیعت و زیست‌بوم ارائه کنند.

موضوع ویژه این دوره از جشنواره نیز «سبک زندگی قرآنی شهدای مقاومت؛ با تأکید بر سیره و مکتب رهبر شهید امت» تعیین شده است.

دومین جشنواره ملی نماد و فضاسازی شهری آیات در دو بخش برگزار می‌شود که بخش نخست به ارائه ماکت اثر پیشنهادی و بخش دوم به طراحی نماد و فضاسازی شهری اختصاص دارد.

براساس فراخوان منتشرشده، در بخش ماکت، به آثار برگزیده اول تا سوم به‌ترتیب ۵۰، ۴۰ و ۳۰ میلیون تومان جایزه اهدا می‌شود و اثر شایسته تقدیر نیز ۱۰ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. در بخش طراحی نیز جوایز نفرات اول تا سوم به‌ترتیب ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون تومان و جایزه اثر شایسته تقدیر پنج میلیون تومان تعیین شده است. همچنین برای بخش ویژه جشنواره جایزه ۵۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است.

مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است. متقاضیان شرکت در بخش ماکت باید اثر پیشنهادی خود را به‌صورت پستی یا حضوری به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند. در بخش طراحی نیز لازم است فایل نهایی اثر در قالب PDF و قطع A ۳ در سامانه حمد به نشانی ayat.qia.ir، بخش جشنواره نماد و فضاسازی شهری آیات، بارگذاری شود.

دبیرخانه دومین جشنواره ملی نماد و فضاسازی شهری آیات در زاهدان، بلوار خرمشهر ۱۴، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، گروه قرآن و عترت مستقر است و علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۵۴۳۳۴۱۰۷۱۰ تماس بگیرند.

علاقه‌مندان برای مطالعه متن کامل فراخوان و آگاهی از ضوابط و شرایط شرکت در جشنواره نیز می‌توانند به سامانه حمد به نشانی ayat.qia.ir مراجعه کنند.