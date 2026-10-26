فرمانده انتظامی شهرستان هشترود از کشف انواع مواد خوراکی و لوازم بهداشتی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در سه عملیات پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ رضا داداشی اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی شهرستان هشترود در عملیاتهای جداگانه و حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به چهار دستگاه خودروی سواری حامل کالای مشکوک به قاچاق برخورد کرده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو‌های توقیفی، مقادیری مواد خوراکی و لوازم بهداشتی قاچاق را که بصورت ماهرانه بسته بندی شده و حمل می‌شد کشف کردند.

سرهنگ داداشی ادامه داد: در این رابطه چهار نفر دستگیر شدند و خودرو‌های مربوطه به مقر انتظامی منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود خاطر نشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.