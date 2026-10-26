تاریخ معاصر ایران شاهد یکی از تلخ‌ترین لحظات از دست رفتن استقلال و هویت ملی است؛ زمانی که رژیم پهلوی با پذیرش حق کاپیتولاسیون، حاکمیت کشور را به گروگان خواسته‌های استکبار جهانی سپرد.اما ایستادگی امام خمینی (ره) به عنوان یک رهبر سیاسی و مرجع دینی، راه نجات هویت ملی را باز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تاریخ معاصر ایران شاهد یکی از تلخ‌ترین لحظات از دست رفتن استقلال و هویت ملی است؛ زمانی که رژیم پهلوی با پذیرش حق کاپیتولاسیون، حاکمیت کشور را به گروگان خواسته‌های استکبار جهانی سپرد. این اقدام که ۶۲ سال پیش به عنوان نشانه‌ی وابستگی شدید دولت به جریان استکبار ثبت شد، تنها یک قرارداد حقوقی نبود، بلکه تلاشی برای از بین بردن شخصیت و اقتدار یک ملت بود.

کاپیتولاسیون به زبان ساده، یعنی امتیاز ویژه برای اتباع خارجی؛ به گونه‌ای که اگر تبعه کشوری در ایران مرتکب جرم یا جنایتی می‌شد، نظام قضایی ایران حق دستگیری یا محاکمه وی را نداشت و فرد مجرم باید برای محاکمه به کشور خود بازگردانده می‌شد. این امتیاز، موجب برتری اتباع خارجی بر شهروندان کشور شد و با متزلزل کردن اصل حاکمیت، اجازه می‌داد بیگانگان بدون هیچ بازخواستی، هر آنچه می‌خواهند وارد یا از ایران خارج کنند. این وضعیت، نه تنها استقلال سیاسی، بلکه شأن و منزلت ملت و حکومت را نیز لکه دار کرد.

در ۴ آبان ۱۳۴۳، امام خمینی (ره) با ایراد سخنرانی کوبنده و هوشمندانه، این توطئه مخفیانه را افشا کرد. ایشان با نگاهی کارشناسانه به حقوق اساسی و بین‌الملل، اعلامیه مهیج خود را منتشر کردند و پرسیدند: «آیا ملت ایران می‌داند که مجلس، با پیشنهاد دولت، سند بردگی ملت ایران را امضا کرد؟... سند وحشی بودن ملت مسلمان را به آمریکا داد...»

ایشان با افشای این حقیقت که مستشاران نظامی و غیرنظامی آمریکا با تمام خانواده‌هایشان در ایران آزادند هر جنایتی مرتکب شوند، مرز‌های ایستادگی را ترسیم کردند. واکنش رژیم شاه به این ایستادگی، تنها تبعید بود؛ در ۱۳ آبان همان سال، امام خمینی (ره) را از قم بازداشت و به ترکیه تبعید کردند تا صدای حق را در میان حلقه‌های امنیتی خاموش کنند.

پس از تبعید امام، نخست‌وزیر وقت، حسنعلی منصور، در سخنرانی خود در مجلس سنا، ادعای عقب‌نشینی دولت را در برابر آمریکا به شکل دیگری بازگو کرد تا نشان دهد دولت از موضع قبلی خود عقب نشسته است. این دوران پر از تنش، با سرنوشت مشخصی همراه بود؛ در نخستین روز بهمن ماه سال ۱۳۴۳، حسنعلی منصور که عامل اصلی تصویب این سند و تبعید امام بود، توسط یکی از اعضای هیئت مؤتلفه اسلامی به کشته رسید.

سرانجام، با پیروزی انقلاب اسلامی، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸، به پیشنهاد هیئت وزیران و با تصویب شورای انقلاب، حق کاپیتولاسیون و تمامی امتیازات آن برای همیشه و به طور نهایی از صفحه روزگار پاک شد.

موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر، در این باره می‌گوید: کاپیتولاسیون محمله‌ای برای تداوم سلطه و تسلط بود. هیچ حاکم فرهیخته‌ای زیر بار چنین ننگی نمی‌رود، اما رژیم پهلوی با دریافت وام‌های چند دلاری از آمریکا، استقلال ایران را فروخت و اجازه داد ۶۰ هزار مستشار آمریکایی در ایران جولان دهند.

وی تأکید کرد که این اقدام، ایران را در افکار عمومی جهان به عنوان کشوری فاقد فرهنگ و قانون معرفی کرد، اما ایستادگی امام خمینی (ره) به عنوان یک رهبر سیاسی و مرجع دینی، راه نجات هویت ملی را باز کرد.

زینب دیوارگر گزارش می دهد.