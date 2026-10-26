اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا در مراسمی ویژه، از تلاش‌ها و زحمات بی‌دریغ دست‌اندرکاران هیئت‌های ورزشی که در طول سال گذشته نقش مهمی در پویایی ورزش این شهرستان داشتند، قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مهدی طاهری رئیس اداره ورزش و جوانان پیشوا گفت: با همت اداره ورزش و جوانان از دست اندرکاران هیئت‌های ورزشی این شهرستان تجلیل به عمل آمد.

وی افزود: زحمت کشان عرصه ورزش و پویایی جوانان که در طول سال بدون چشم داشت در هیئت‌های ورزشی تلاش داشتند مورد تجلیل از سوی مسئولان شهرستان پیشوا قرار گرفتند تا ضمن تشکر از ایشان، انگیزه‌ای باشد برای سایر عزیزانی که بیشتر وقت و تجربه خود را در اختیار ورزش دوستان قرار می‌دهند.