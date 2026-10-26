دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه سلامت، دیپلماسی علمی را یکی از راهکار‌های مهم برای معرفی توانمندی‌های ایران و گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست شورای هماهنگی تعاملات بین‌المللی آموزش عالی کشور با موضوع «همگرایی در دیپلماسی علمی» و با حضور مدیران امور بین‌الملل دستگاه‌های متولی علم و فناوری کشور، در مرکز همکاری‌های بین‌الملل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

محمدحسین آیتی، دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، در این نشست با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت اظهار کرد: این دستاورد‌ها ظرفیت ارزشمندی برای توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه با سایر کشور‌ها فراهم کرده و دیپلماسی علمی می‌تواند نقش مؤثری در معرفی این توانمندی‌ها و ارتقای جایگاه علمی کشور ایفا کند.

وی تأکید کرد: دیپلماسی علمی نباید به امضای تفاهم‌نامه‌ها و برگزاری نشست‌ها محدود شود، بلکه ضروری است تعاملات بین‌المللی به برنامه‌های اجرایی، پروژه‌های مشترک پژوهشی و دستاورد‌های ملموس در حوزه علم و فناوری منجر شود.

آیتی با اشاره به ظرفیت‌های گروه بریکس و سازمان همکاری‌های شانگهای، بهره‌گیری هدفمند از این سازوکار‌های چندجانبه را فرصتی مهم برای گسترش همکاری‌های علمی، آموزشی و فناورانه به‌ویژه در حوزه سلامت دانست.

وی همچنین بر ضرورت تدوین برنامه راهبردی منسجم برای تعامل با کشور‌های همسایه تأکید کرد و افزود: شناسایی نیاز‌های کشور‌های هدف، بهره‌گیری از مزیت‌های علمی و فناورانه ایران و تعریف برنامه‌های مشترک می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های پایدار منطقه‌ای باشد.

در بخش دیگری از این نشست، نماینده سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت اجرای بند‌های الزام‌آور این قانون در حوزه دیپلماسی علمی و انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

در پایان نشست نیز بر تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی علم و فناوری، جلوگیری از اقدامات موازی و حرکت به سوی دیپلماسی علمی هدفمند، برنامه‌محور و نتیجه‌گرا تأکید شد.