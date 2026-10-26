به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی کشور برای اجرای موفق این طرح ملی تأکید کرد.

جهانگیر شاهینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی سرشماری در استان اظهار کرد: کرمانشاه در مراحل مقدماتی اجرای این طرح، از جمله بلوک‌بندی و آماده‌سازی نقشه‌های آماری، عملکرد موفقی داشته و توانسته است رتبه نخست کشور را در این زمینه کسب کند؛ دستاوردی که حاصل تلاش همکاران حوزه آمار و اطلاعات سازمان و فعالیت در شرایط دشوار اجرایی بوده است.

وی افزود: پس از اجرای مراحل آزمایشی، آموزش نیروها، تشکیل جلسات کارشناسی و فراهم‌کردن مقدمات پشتیبانی، اکنون استان برای اجرای سرشماری سال ۱۴۰۵ آمادگی لازم را دارد و باید با استمرار این تلاش‌ها، زمینه تحقق نتایج مطلوب در مرحله اجرایی نیز فراهم شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با تشریح تفاوت سرشماری ثبتی‌مبنا با روش‌های سنتی گفت: در این روش، اطلاعات موردنیاز از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی تجمیع می‌شود و اطلاعات ناقص یا نیازمند راستی‌آزمایی نیز با روش‌های تکمیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شاهینی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت نظام آماری مبتنی بر داده‌های ثبتی، امکان به‌روزرسانی مستمر اطلاعات جمعیتی و خانوار‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای برنامه‌ریزی، توزیع اعتبارات، تخصیص منابع و تصمیم‌گیری‌های اجرایی در کشور باشد.

وی با اشاره به سازوکار اجرای سرشماری در استان تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخشی از خانوار‌ها و حوزه‌های آماری برای بررسی تکمیلی و نمونه‌گیری انتخاب شده‌اند تا اطلاعات ناقص شناسایی و اصلاح شود. همکاری مردم در تکمیل اطلاعات موردنیاز، نقش مهمی در افزایش دقت و کیفیت داده‌های آماری خواهد داشت.

شاهینی همچنین با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان گفت: مردم باید بدانند که پیامک‌های اطلاع‌رسانی سرشماری به‌صورت تدریجی ارسال می‌شود و دریافت‌نکردن پیامک به معنای وجود مشکل در اطلاعات خانوار نیست؛ چراکه اطلاعات بسیاری از خانوار‌ها از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی موجود تأمین می‌شود.

وی تأکید کرد: شهروندان باید اطلاعات موردنیاز را از طریق سامانه رسمی «دولت من» و صفحه اختصاصی خود تکمیل یا اصلاح کنند و به پیام‌ها و لینک‌های ناشناس با عنوان سرشماری اعتماد نکنند. اطلاع‌رسانی دقیق دستگاه‌های مسئول در این زمینه، برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ضروری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه با تأکید بر مسئولیت اعضای ستاد سرشماری اظهارداشت: اجرای این طرح ملی نیازمند مشارکت فعال همه دستگاه‌های اجرایی است و حضور مدیران و نمایندگان مرتبط، پیگیری وظایف محوله و تشکیل تیم‌های اجرایی در دستگاه‌ها باید به‌صورت جدی دنبال شود.

وی افزود: همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، نهاد‌های انتظامی و امنیتی و مراجع قضایی در تسهیل مأموریت‌های میدانی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت نیرو‌های سرشماری اهمیت زیادی دارد؛ به‌ویژه آنکه شرایط جغرافیایی، بارندگی‌های زمستانی و دشواری دسترسی به برخی مناطق می‌تواند روند جمع‌آوری اطلاعات را با چالش مواجه کند.

شاهینی با اشاره به اهمیت تکمیل زیرساخت‌های اطلاعات مکانی استان گفت: آماده‌سازی نقشه‌های آماری یکی از اقدامات مهم انجام‌شده در کرمانشاه بوده است و در ادامه، اتصال اطلاعات خانوار‌ها به کد‌های پستی باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط، از جمله اداره‌کل فناوری اطلاعات، شرکت مخابرات و شرکت پست، در دستور کار قرار گیرد.

وی اضافه کرد: تکمیل این فرایند می‌تواند زمینه به‌روزرسانی دقیق‌تر اطلاعات جمعیتی و مکانی استان را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر فراهم کند و ظرفیت برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های معتبر را افزایش دهد.