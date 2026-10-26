شبکه ورزش رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان چین ۲۰۲۶، را که از سه‌شنبه ۵ آبان در شهر نینگبو چین آغاز می‌شود؛ از ساعت ۱۱:۳۰ در قالب برنامه «مثبت ورزش» و به صورت زنده پوشش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش همزمان با آغاز مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان چین ۲۰۲۶، این پیکار‌ها را که از ساعت ۱۱:۳۰ فردا سه‌شنبه ۵ آبان شروع می‌شود؛ در قالب برنامه زنده «مثبت ورزش» و با گزارشگری اختصاصی، تحلیل فنی و به صورت زنده پوشش خواهد داد.

اسامی ۱۰ نفر از نمایندگان وزنه بردار کشورمان اعزامی به چین در اوزان مختلف و در بخش مردان ۸ نفر و بخش زنان ۲ نفر به شرح زیر است که رقابت هایشان از روز دوشنبه ۱۱ آبان شروع می‌شود.

۱. میرمصطفی جوادی و عبدالله بیرانوند در دسته ۸۵ کیلوگرم

۲. علی عالی پور و حمیدرضا زارعی در دسته ۹۵ کیلوگرم

۳. علیرضا نصیری و علیرضا معینی در دسته ۱۱۰ کیلوگرم

۴. علی داوودی و علیرضا یوسفی در دسته ۱۱۰+

۵. ریحانه کریمی در دسته ۶۹ کیلوگرم و نسیم قاسمی در ۷۷ کیلوگرم