مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از محکومیت متخلفان صنفی، اقتصادی و قاچاق در استان به پرداخت بیش از ۲۲ هزار و ۴۱۴ میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل تعزیرات حکومتی قم با اعلام این خبر گفت: بر اساس گزارش عملکرد این اداره‌کل در حوزه‌های مختلف، در مجموع ۱۰ هزار و ۳۸۶ پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد شده و ۱۰ هزار و ۱۲۸ پرونده نیز مختومه گردیده است که متخلفان در مجموع به پرداخت بیش از ۲۲ هزار و ۴۱۴ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

رضا حدادپور با تفکیک آمار پرونده‌های حوزه‌های کاری مختلف افزود: در بخش کالا و خدمات، ۸ هزار و ۱۰۲ پرونده وارده و ۷ هزار و ۹۸۷ پرونده مختومه ثبت شده است که پیگیری این پرونده‌ها با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌گیرد.

وی همچنین درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در این بخش نیز ۲ هزار و ۱۱۷ پرونده وارد و یک‌هزار و ۹۶۰ پرونده مختومه شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم با اشاره به اهمیت سلامت شهروندان تصریح کرد: در حوزه بهداشت و درمان نیز ۱۶۷ پرونده وارد و ۱۸۱ پرونده مختومه گردیده است تا با تخلفات این حوزه نیز به صورت قانونی برخورد شود.

رضا حدادپور در پایان خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز ۱۵ هزار و ۲۷۶ فقره پرونده تخلفاتی در شعب تعزیرات حکومتی استان قم رسیدگی و مختومه شد که مجموع جریمه‌های نقدی صادره در آن مدت ۱۱۰ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال بوده است.