به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود لطفی با بیان اینکه محدودیت‌های ناشی از تأمین برخی قطعات و تجهیزات تخصصی را با دشواری‌هایی مواجه کرده است، گفت: برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی نیاز‌های فنی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری از دانش و تجربه متخصصان شرکت، به‌عنوان محور‌های اصلی پیشبرد برنامه بازسازی ناوگان مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: بر اساس برنامه مصوب سال ۱۴۰۵، اورهال ۲ دستگاه لکوموتیو و ۱۰ دستگاه واگن در دستور کار قرار گرفت؛ بااین‌حال، طی هفت ماه گذشته، عملیات بازسازی یا نوسازی یک دستگاه لکوموتیو و ۱۲ دستگاه واگن انجام شده است. به این ترتیب، در بخش واگن‌ها، هدف تعیین‌شده محقق شده و دو دستگاه بیش از برنامه پیش‌بینی‌شده بازسازی شده‌اند.

لطفی اظهار کرد: هدف‌گذاری انجام‌شده برای سال جاری، اورهال ۲۰ رام قطار است که تاکنون ۱۴ رام آن با موفقیت بازسازی و آماده بهره‌برداری شده‌اند. این میزان، معادل ۷۰ درصد هدف سالانه است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: هدف نهایی امکان حفظ سرفاصله‌های حرکتی موجود و ارائه خدماتی ایمن، منظم و پایدار به مسافران است.