به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، عباس جنگی مرنی گفت: قرارداد تامین لوله‌های فولادی مورد نیاز از طریق مناقصه عمومی برای طرح ملی آبرسانی سرانی شیروان منعقد شده و تاکنون ۲۳۴۰ متر از این لوله‌ها با ضخامت ۸ میلی متر و با پوشش بیرونی و داخلی استاندارد مطابق با شاخص‌های تامین آب آشامیدنی در محل کارگاه‌های طرح تخلیه و تحویل شده است و حمل و انتقال لوله ها ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی افزود: بیش از یک همت اعتبار برای طرح آبرسانی سرانی شیروان به مراکز جمعیتی استان خراسان شمالی در سال مالی جاری تصویب و ابلاغ شده و حدود ۲۵۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است و با پیگیری مسئولان ارشد استان و حمایت وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور، دریافت اعتبار مورد نیاز در سال مالی جدید، پیگیری و اقدام می‌شود و در حال حاضر نیز عملیات اجرایی طرح در سه جبهه کاری در حال اجراست.

جنگی مرنی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی طرح بزرگ آبرسانی سرانی شیروان در سه بخش احداث خط لوله اصلی انتقال در بخش اول فاز نخست طرح، آماده‌سازی مسیر بخش دوم این فاز و حفاری و لوله گذاری چاه‌های کارستی مبدا انتقال آب آشامیدنی در دست اجراست و تاکنون بیش از ۶ کیلومتر خط انتقال لوله اصلی این طرح لوله‌گذاری شده است و حدود ۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌شمالی گفت: قرارداد خرید ۱۰ کیلومتر لوله فولادی دیگر نیز از طریق فرآیند برگزاری مناقصه قانونی در دستور کار قرار دارد .

وی افزود: طرح آبرسانی از سرانی شیروان به شهرستان‌های استان خراسان شمالی با ظرفیت انتقال سالانه ۴۰ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی به دست شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی در حال اجرا و تکمیل آن نیازمند حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مالی است.

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