به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در آستانه هفته کتاب و کتابخوانی به ابتکار اداره کل کتابخانه‌های عمومی مازندران لیگ استانی فوتبال با عنوان «لیگ دانایی» در آبان ماه در «لاریم» از توابع شهرستان جویبار برگزار می‌شود.

بخشدار لاریم جویبار گفت: ایده برگزاری این لیگ از اداره کل کتابخانه‌های عمومی مازندران مطرح شده است و این لیگ فوتبال دانش آموزان پسر مناطق روستایی عضو کنابخانه‌های عمومی مازندران شرکت دارند.

سید حبیب نبوی ادامه داد: ۱۶۰ فوتبالیست کتابخوان روستا‌های مازندران ار ۱۶ شهرستان در مدت سه روز با هم رقابت خواهند کرد.

وی گفت: این رقابت‌ها با هدف تقویت تعامل میان روستاییان، افزایش مشارکت اعضای کتابخانه‌های روستایی و انگیزه برای عضویت در کتابخانه‌های عمومی برگزار می‌شود.

بخشدار لاریم با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌های عمومی روستایی در گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی افزود: کتابخانه‌ها علاوه بر فراهم‌کردن زمینه دسترسی به منابع اطلاعاتی و ترویج فرهنگ مطالعه، می‌توانند بستری برای تعامل بیشتر میان اعضای جامعه محلی و مشارکت در برنامه‌های متنوع فرهنگی و ورزشی باشند. جام فوتسال «لیگ دانایی» نیز با همین رویکرد و با هدف پیوند فعالیت‌های کتابخانه‌ای با برنامه‌های ورزشی در مناطق روستایی برگزار می‌شود.

نبوی با بیان اینکه این دوره از مسابقات با مشارکت تیم‌هایی از کتابخانه‌های عمومی روستایی استان برگزار خواهد شد گفت: حضور اعضای کتابخانه‌ها در قالب تیم‌های ورزشی، زمینه ارتباط بیشتر میان روستاییان را فراهم می‌کند و می‌تواند به افزایش مشارکت آنان در برنامه‌ها و فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی کمک کند.