به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ گیاهان به منبع انرژی پایدار احتیاج دارند که این انرژی را از نور دریافت میکنند و در طبیعت گیاه این نور را از خورشید دریافت میکند.

در سیستمهای جدید تولید، مانند گلخانه‌ها وکشت‌های هیدروپونیک، قابلیت تأمین این منبع بـه طـور مصـنوعی وجـود دارد.

در گلخانه‌ها به عنوان منبع نور مکمل اصلی معمولا لامپ‌های سدیم فشار بالا (اچ پی اس) مورد استفاده قرار گرفته‌اند با این حال، تحولات اخیر باعث ایجاد دیود ساطع نور (ال‌ای دی) با توجه به مزایای تکنولوژیکی آنها شده است.

نور آبی باعث افزایش رشد رویشی گیاه، ساقه و برگ‌ها میشود، اما نور قرمز باعث افزایش رشد زایشی، گلدهی و میوه‌دهی خواهد شد.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که نوردهی مصنوعی به طور کلی باعث افزایش تولید سبزی‌های گلخانه‌ای و همچنین گل و گیاه زینتی مـی شـود. شدت نور مورد استفاده از عوامل مهم مدیریتی است که در کاربرد نور مصنوعی در گلخانه باید مورد توجه قرار گیرد.

به طور کلی طول موج‌های مختلف نوری توانسته‌اند در خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و همچنین قابلیت گلدهی و فتوسنتز گیاهی اثرات گوناگونی بگذارند.

نتایج همچنین نشان میدهد که نوردهی مصنوعی باعث افزایش تولید سبزی‌های گلخانه‌ای و همچنین گل و گیاه زینتی می‌شود.

تامین انرژی پایدار گیاهان با استفاده از نور مصنوعی در کشت‌های گلخانه‌ای