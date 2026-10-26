رئیس دانشگاه ایلام گفت: در شرایط کنونی جامعه، بهره‌گیری از هویت و فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی می‌تواند دل‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر کند و موجب استحکام پیوند‌های اجتماعی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همایون مرادی‌نژادی شامگاه یکشنبه در آیین بزرگداشت مفاخر شعر و ادب فارسی با عنوان «از مولانا تا حافظ» که با حضور «عبدالجبار کاکایی»، شاعر برجسته کشور و جمعی از استادان دانشگاه، دانشجویان و اهالی فرهنگ و هنر در سالن آمفی‌تئاتر آیت‌الله حیدری دانشگاه ایلام برگزار شد، اظهار کرد: همان‌گونه که شعر حافظ ما را به صداقت و پرهیز از ریا فرا می‌خواند و مولانا انسان را به گذر از خویشتن دعوت می‌کند؛ سیره فاطمی نیز نشان می‌دهد که فضیلت زمانی معنا می‌یابد که از مرحله سخن عبور کرده و با متن زندگی عجین شود.

وی با اشاره به جایگاه رفیع حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: در فرهنگ ایرانی و اسلامی تنها با مجموعه‌ای از کتاب‌ها و شعر‌ها روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با سنت زنده‌ای مواجهیم که انسان را به مرتبه‌ای بالاتر از بودن و زیستن شایسته هدایت می‌کند.

وی توصیف کرد: یاد صدیقه کبری (س) فراتر از اندوه و سوگواری؛ یادآور پاکی، امانت‌داری و عدالت‌خواهی و ولایت‌مداری است.

دبیر انجمن ادبیات فارسی دانشگاه ایلام نیز در این آیین با خیر مقدم به استاد عبدالجبار کاکایی و قدردانی از حمایت‌های ریاست و معاونان دانشگاه؛ با اشاره به دشواری سخن گفتن از ستون‌های سترگ زبان و ادب فارسی در وقتی محدود، گفت: ادبیات و اندیشه ایرانی و اسلامی تنها مجموعه‌ای از کلمات نیست؛ بلکه بازتاب‌دهنده ژرفای روح انسانی است.

علی گراوند در ادامه با تمثیلی ادبی، فضای مواجهه با اندیشه این بزرگان را به تماشای دو پنجره تشبیه کرد و افزود: اگر نگاهی به دریای خروشان و موج‌های متلاطم داشته باشیم؛ اندیشه برخی مفاخر، نمادی از شور، حماسه و پویایی در شعر است و در سوی دیگر، دشت و جنگل سرسبز آرامش‌بخش، تصویرگر ابعاد دیگر حکمت و معرفت در ادب پارسی است که هر کدام انسان را به کمال رهنمون می‌سازند؛ دو دریچه‌ای که حافظ و مولانا، مصداق بارز آن هستند.

عبدالجبار کاکایی، شاعر و پژوهشگر ادبی؛ با تشریح تفاوت جهان فکری مولانا و حافظ گفت: حافظ بیش از هر چیز به بیان هنرمندانه اندیشه‌ها متعهد است؛ اما مولانا اندیشمندی بزرگ است که مفاهیم عمیق عرفانی و وحدت وجود را در قالب شعر، حکایت و تمثیل بیان می‌کند.

این پژوهشگر ادبی با اشاره به تنوع دیدگاه‌ها در غزل‌های حافظ ادامه داد: در شعر حافظ، گاه با دیدگاه‌هایی درباره جبر و اختیار و گاه با اندیشه‌هایی متفاوت یا حتی متعارض روبه‌رو می‌شویم. همین تنوع سبب شده است مخاطبان با گرایش‌های فکری گوناگون بتوانند بخشی از ذهنیت خود را در شعر او پیدا کنند.

وی در مقابل، مولانا را اندیشمندی دانست که تمرکز اصلی او بر تبیین مفاهیم عمیق عرفانی و وحدت وجود است و توضیح داد: مولانا اندیشه‌های خود را از طریق حکایت‌ها، قصه‌ها، تمثیل‌ها و روایت‌هایی بیان می‌کند که برای مخاطب قابل درک باشد، اما در پس این روایت‌های ساده، مفاهیم عمیق حکمی و عرفانی نهفته است.

کاکایی با اشاره به تنوع دیدگاه‌ها در غزل‌های حافظ گفت: در شعر حافظ، گاه با دیدگاه‌هایی درباره جبر و اختیار و گاه با اندیشه‌هایی متفاوت یا حتی متعارض روبه‌رو می‌شویم و همین تنوع سبب شده است تا مخاطبان با گرایش‌های فکری گوناگون بتوانند بخشی از ذهنیت خود را در شعر او پیدا کنند.

این مراسم با شعرخوانی استاد عبدالجبار کاکایی و تجلیل از مفاخر شعر و ادب فارسی برگزار شد.