به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار دلاور القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی استان البرز در یاداشتی به مناسبت هفته پدافندغیرعامل نوشت: حفاظت از جان و مال مردم و افزایش تاب‌آوری جامعه، از محورهای اصلی پدافند غیرعامل برای حفظ پایداری کشور است.

در پیام سردار القاصی مهر آمده است: مردم هر کشوری باارزش‌ترین سرمایه و اصلی‌ترین مؤلفه اقتدار هر کشوری محسوب می‌شوند و صیانت و حفاظت از جان و مال آنها از اصول اولیه و اهداف نظام پدافند غیرعامل است. فرماندهی انتظامی در راستای نظام عملیاتی پدافند مردم محور ضمن هماهنگی و تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات رسان در راستای افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری و تداوم فعالیت‌های ضروری به‌منظور ارتقای پایداری و تسهیل مدیریت بحران از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

این مجموعه با تلاش مضاعف و خستگی‌ناپذیر و شبانه‌روزی در تمامی صحنه‌ها با قوت و قدرت حاضر می‌شود. نقش و مسئولیت هریک از سازمان‌ها و نهاد‌های عهده‌دار مسئولیت در شرایط اضطراری و بحرانی این است که به وظایف و تکالیف خود در این حوزه عمل کنند و انتظامی نیز همواره همراه و همیار آنان در تمامی صحنه‌ها خواهد بود. دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی با روش‌های ناجوانمردانه و خصمانه سعی دارند تا با تأثیرگذاری بر مردم در جهت کاهش تاب‌آوری و تقابل مردم با حکومت باعث ایجاد کاهش قدرت ملی و واگرایی ملت و دولت شوند. در این برهه از زمان صیانت از مردم و خدمات‌رسانی مناسب در شرایط اضطراری بر حفظ و ارتقای پایداری ملی لازم و ضروری است و پلیس در تراز اسلامی همچون همیشه در تمامی صحنه‌ها به‌صورت گسترده و فعال حضور میدانی داشته و با تمام قوت بر ادامه این مسیر استوار خواهد بود.