عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و متخصص تغذیه و رژیم‌درمانی با هشدار درباره مصرف بالای نوشیدنی‌های شیرین و تنقلات قندی، بر جایگزینی آب به‌عنوان نوشیدنی اصلی، کاهش دسترسی به شیرینی‌ها و توجه به برچسب مواد غذایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آزاده امینیان‌فر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و متخصص تغذیه و رژیم‌درمانی، با اشاره به نقش عادت‌های غذایی روزمره در افزایش وزن اظهار کرد: مصرف نوشابه، آبمیوه‌های شیرین و سایر نوشیدنی‌های قندی در مهمانی‌ها و زندگی روزمره بالاست و یکی از زمینه‌هایی است که می‌توان با اصلاح آن، به کنترل وزن کمک کرد.

وی افزود: لازم نیست این نوشیدنی‌ها به‌طور کامل از برنامه غذایی حذف شوند، اما آب باید نوشیدنی اصلی افراد باشد. همچنین افرادی که به مصرف نوشابه یا نوشیدنی‌های شیرین تمایل دارند، می‌توانند در صورت مصرف زیاد، انواع بدون قند را جایگزین کنند.

تنقلات شیرین؛ عادتی که از کودکی شکل می‌گیرد

این متخصص تغذیه، مصرف مداوم شیرینی‌ها و تنقلات را از دیگر عوامل مؤثر در اضافه‌وزن دانست و گفت: در بسیاری از محیط‌های کاری و زندگی روزمره، شکلات و کیک به‌راحتی در دسترس هستند. متأسفانه کیک نیز به یکی از میان‌وعده‌های رایج در مدارس تبدیل شده است؛ عادتی که می‌تواند در شکل‌گیری اضافه‌وزن و چاقی نقش داشته باشد.

امینیان‌فر با تأکید بر اهمیت مدیریت محیط غذایی خانواده اظهار کرد: یکی از راهکار‌های کاهش مصرف شیرینی، محدود کردن نگهداری این مواد در خانه است. وقتی کیک، شیرینی و تنقلات شیرین در کابینت یا یخچال به‌آسانی در دسترس باشند، احتمال مصرف آنها در زمان گرسنگی، خستگی یا ناراحتی افزایش می‌یابد.

برچسب‌خوانی؛ راهی برای انتخاب غذای سالم‌تر

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، آشنایی با برچسب‌های غذایی را یکی دیگر از راهکار‌های کنترل مصرف قند، چربی و نمک عنوان کرد و افزود: چراغ‌های راهنمای تغذیه‌ای روی محصولات غذایی به مصرف‌کنندگان کمک می‌کنند تا میزان این ترکیبات را بررسی کنند. بهتر است هنگام خرید، محصولاتی انتخاب شوند که میزان قند و چربی آنها در محدوده سبز قرار دارد.

وی همچنین درباره زمان مصرف شیرینی‌ها گفت: بهتر است مواد شیرین با معده خالی مصرف نشوند و در صورت تمایل به خوردن شیرینی، مصرف آن پس از وعده غذایی، مانند ناهار، در نظر گرفته شود؛ چراکه مصرف مواد شیرین با معده خالی می‌تواند بر افزایش سریع قند خون اثر بگذارد و نوسانات قند خون نیز در برخی افراد میل به مصرف شیرینی را افزایش دهد.

برای کنترل وزن از تغییرات کوچک شروع کنید

امینیان‌فر با تأکید بر اینکه چاقی بیماری چندعاملی است و می‌تواند بر بخش‌های مختلف بدن اثر بگذارد، تصریح کرد: برای کاهش وزن نباید الزاماً از اقدامات بزرگ و دشوار شروع کرد. گاهی یک تغییر ساده، مانند جایگزین کردن آب به‌جای نوشیدنی شیرین یا کاهش مصرف تنقلات، می‌تواند نقطه شروع مناسبی باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به‌جای به‌تعویق انداختن رژیم غذایی و موکول کردن آن به زمانی نامشخص، بهتر است افراد از همان روز با تغییرات کوچک و قابل اجرا شروع کنند؛ زیرا هرچه اقدامات ساده‌تر و متناسب‌تر با شرایط زندگی باشند، امکان تداوم آنها بیشتر خواهد بود.