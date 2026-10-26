به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در نشست این شورا در برخوار بر تقویت اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای و هماهنگی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

کمال رضایت با اشاره به ضرورت پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر، بر اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و آگاه‌سازی عمومی و پیگیری تأمین تجهیزات موردنیاز، از جمله خودروی پلیس مبارزه با مواد مخدر، تأکید کرد.

رضا علی‌معصومی، فرماندار برخوار، نیز بر آموزش و آگاه‌سازی خانواده‌ها، افزایش نشاط اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت جوانان در فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای پیشگیری از اعتیاد تأکید کرد.