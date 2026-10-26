پخش زنده
امروز: -
در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برخوار توسعه برنامههای پیشگیری از اعتیاد و تأمین تجهیزات موردنیاز دستگاههای مسئول در شهرستان برخوار بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان در نشست این شورا در برخوار بر تقویت اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای و هماهنگی دستگاههای مسئول تأکید کرد.
کمال رضایت با اشاره به ضرورت پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر، بر اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی و آگاهسازی عمومی و پیگیری تأمین تجهیزات موردنیاز، از جمله خودروی پلیس مبارزه با مواد مخدر، تأکید کرد.
رضا علیمعصومی، فرماندار برخوار، نیز بر آموزش و آگاهسازی خانوادهها، افزایش نشاط اجتماعی و فراهمکردن زمینه مشارکت جوانان در فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای پیشگیری از اعتیاد تأکید کرد.