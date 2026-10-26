به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم نکوداشت پدافند غیرعامل با حضور غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی و علیرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این مراسم، بر اهمیت آمادگی در برابر تهدیدها، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و استمرار خدمات ضروری تأکید شد. بخش کشاورزی به‌دلیل نقش مستقیم در تولید غذا، تأمین محصولات اساسی و معیشت مردم، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ریزی‌های پدافند غیرعامل دارد.

صیانت از زیرساخت‌های تولید و توزیع محصولات کشاورزی، حفاظت از منابع و تأسیسات حیاتی این بخش و حفظ پایداری زنجیره تأمین غذا در شرایط اضطراری، از الزامات تقویت امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. اجرای اصول پدافند غیرعامل در این بخش می‌تواند با کاهش آسیب‌پذیری‌ها و افزایش آمادگی دستگاه‌های مسئول، به تداوم تولید و تأمین پایدار محصولات اساسی کمک کند.

گرامیداشت پدافند غیرعامل همچنین فرصتی برای تبیین ضرورت پیش‌بینی تهدیدها، ارتقای آمادگی سازمانی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از سرمایه‌های ملی و استمرار خدمات حیاتی است.