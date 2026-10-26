به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق کشوردر سمنان با اشاره به ظرفیت مدارس کشور برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: از حدود ۱۲۰ هزار مدرسه در کشور، نزدیک به ۹۰ هزار مدرسه از نظر امکانات، قابلیت اجرای این طرح را دارند و با در نظر گرفتن ظرفیت متوسط ۳۰ کیلووات برای هر مدرسه، اجرای این طرح می‌تواند ظرفیت قابل‌توجهی از تولید پراکنده برق را در شبکه توزیع ایجاد کند.

جعفر محمدنژاد گفت : دو و نیم همت برای تجهیز مدارس به نیروگاه های خورشیدی در نظر گرفته شده است .

وی از توسعه ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر خبر داد و با تأکید بر اهمیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت : ظرفیت تولید برق از منابع تجدید پذیر در کشور به ۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده است.

وی همچنین با اشاره به شیوه عرضه برق تولیدی این نیروگاه‌ها گفت: برق تولیدشده در مرحله نخست می‌تواند از طریق سازوکار خرید تضمینی عرضه شود و در ادامه، با تجمیع ظرفیت نیروگاه‌ها ، امکان عرضه برق تولیدی در بورس انرژی فراهم شود.

محمدنژاد همچنین بر ضرورت تأمین برق پایدار برای مراکز حساس و خدمات‌رسان تأکید کرد و گفت: برای جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات ضروری هنگام بروز محدودیت در شبکه برق، باید از روش‌های متنوع تأمین انرژی استفاده کرد.

وی افزود: استفاده از سامانه‌های ترکیبی تأمین برق می‌تواند زمینه تأمین برق موردنیاز بخشی از تجهیزات مراکز مهم، از جمله مراکز بهداشتی، نانوایی‌ها، بانک‌ها و ادارات خدمات‌رسان را فراهم کند.

مهدی پاک طینت مدیر عامل شرکت توزیع برق استان هم در جلسه بررسی شرفیت های سمنان برای تولید برق از منابع تجدید پذیر گفت: در حال حاضر ۶۵ درصدانرژی برق استان در فصول غیر پیک بار از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین میشود.

وی گفت: در حال حاضر ۵۲ مدرسه استان سمنان با پیشرفت ۷۵ درصدی به نیروگاه‌های تجدید پذیر در حال تجهیز شدن هستند و قرار است تا پایان این ماه به شبکه وصل شوند.

وی گفت قرار است این تعداد مدارس در استان به ۱۰۰ مدرسه برسد.