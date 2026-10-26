فرمانده انتظامی استان در نشست با مدیران حوزه علمیه و ائمه جماعات مساجد استان؛ برقراری امنیت پایدار، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مقابله با هنجارشکنی‌ها را در گروی هم‌افزایی همه‌جانبه میان پلیس و روحانیت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نشست مشترک سردار حسین حسن پور با حجت‌الاسلام محمد لاکانی مدیرکل مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان گیلان و جمعی از مسئولان انتظامی و مدیران حوزه علمیه و ائمه جماعات با هدف بهره‌گیری از ظرفیت روحانیون، ائمه جماعات و تریبون‌های مردمی مساجد در راستای افزایش دانش انتظامی و ترافیکی شهروندان، پیشگیری و کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی، امروز در سالن شهید سلیمانی برگزار شد.

فرمانده انتظامی گیلان در این نشست، روحانیت را پناهگاه و مأمن مردم و مایه دلگرمی جامعه دانست و گفت: نگاه پلیس در نظام مقدس جمهوری اسلامی، نگاهی توأم با رأفت، اخلاق و تکریم شهروندان است؛ اما در برابر اشرار و هنجارشکنانی که به دنبال ناامنی و خدشه‌دار کردن آرامش جامعه هستند، با قاطعیت و بدون اغماض ایستاده‌ایم.

سردار حسین حسن پور با اشاره به هجمه‌های رسانه‌ای و ترکیبی دشمنان علیه چهره‌های مردمی گفت: دشمنان با تمام توان رسانه‌ای خود به دنبال ایجاد بدبینی در جامعه هستند؛ از این رو حفظ جایگاه و حرمت روحانیت خط قرمز پلیس بوده و تمامی امکانات فنی و اطلاعاتی برای صیانت از امنیت و آبروی این قشر خدوم به کار گرفته می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاورد‌های پلیس گیلان در حوزه کشف ۸/۳ تن انواع مواد مخدر، افزایش کشفیات و کاهش ۱۰ درصدی سرقت‌ها اشاره کرد و افزود: مبارزه با جرایم و آسیب‌های اجتماعی تنها با ابزار سلبی و انتظامی کامل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند پیوست فرهنگی، آموزش همگانی و پیشگیری اجتماعی است و تریبون مساجد و ائمه جماعات بهترین بستر برای آگاه‌سازی خانواده‌ها و جوانان در برابر تهدیدات فضای مجازی و ناهنجاری‌ها است.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد لاکانی مدیرکل مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان گیلان نیز ضمن تقدیر از مجاهدت‌ها و رویکرد اخلاق‌مدارانه سردار حسن‌پور و مجموعه انتظامی استان، گفت: نگاه ما به امنیت، دستیابی به احساس آرامش، کرامت و اعتماد عمومی است و روحانیت هرگز جایگزین پلیس یا تماشاگر میدان نیست، بلکه شریک اجتماعی امنیت و یاور قانون‌مداری در جامعه محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام لاکانی با ارائه چهار پیشنهاد کاربردی شامل تعیین رابطان مشترک میان حوزه و پلیس، برگزاری منظم نشست‌های تخصصی دوجانبه با دستور کار مشخص، طراحی برنامه‌های پیشگیرانه محله‌محور با محوریت مساجد، و ارزیابی مستمر نتایج همکاری‌ها، خاطرنشان کرد: مساجد نخستین حلقه شناسایی و حل مسائل اجتماعی هستند و تعامل ضابطه‌مند میان ائمه جماعات و کلانتری‌ها می‌تواند نقش به‌سزایی در پیشگیری از آسیب‌های خانوادگی و صیانت از نسل جوان داشته باشد.

در پایان این نشست، بر تداوم جلسات مشترک تخصصی، راه‌اندازی میز‌های خدمت مشترک در مساجد و استفاده حداکثری از ظرفیت فرهنگی روحانیون جهت ارتقای ضریب ایمنی، انتظامی و ترافیکی استان گیلان تأکید شد.