به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صالحی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: در ۲۸ فقره پرونده که اکثراً مربوط به شرکت‌های بزرگ بودند، رفع تعهدات ارزی به صورت کامل صورت گرفته است؛ ۴۶ پرونده نیز منتهی به صدور قرار جلب دادرسی شده که از این تعداد، ۴۲ فقره با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

دادستان تهران افزود: در سایر پرونده‌های مفتوح نیز، دستورات لازم برای شناسایی و توقیف اموال متهمین و ممنوع‌الخروجی آنان صادر شده و نیابت‌های قضایی به شهرستان‌های محل سکونت متهمان صادر گردیده و موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است.