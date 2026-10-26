رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال دانش‌آموزان در برنامه‌های یوم‌الله ۱۳ آبان، بر بومی‌سازی برنامه‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام والمسلمین علی خیور گفت: واگذاری مسئولیت‌هایی همچون شعاردهی و قرائت قطعنامه به دانش‌آموزان را زمینه‌ساز افزایش مشارکت نسل جوان دانست و خواستار اجرای برنامه‌هایی متناسب با فرهنگ بومی در مرکز استان و شهرستان‌ها شد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی آموزش‌وپرورش، سپاه و سایر دستگاه‌های اجرایی، تعامل و همکاری مجموعه‌ها را عاملی مؤثر در برگزاری منسجم و اثربخش مراسم ملی و مذهبی عنوان کرد و از همکاری آموزش‌وپرورش استان در اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی قدردانی کرد.

در ادامه این نشست، معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان، برنامه‌ریزی برای یوم‌الله ۱۳ آبان و هفته بسیج دانش‌آموزی، ساماندهی اردو‌های راهیان نور و اجرای جشنواره سرود درسی «هم‌صدا» را از محور‌های اصلی فعالیت‌های پرورشی استان برشمرد.

حسین کیخا، با اشاره به میزبانی سیستان و بلوچستان از دبیرخانه کشوری جشنواره سرود درسی «هم‌صدا»، بر مشارکت فعال آموزگاران و دبیران توانمند استان در این رویداد تأکید کرد و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و میزان اثرگذاری آنها بر یادگیری دانش‌آموزان را از اولویت‌های این حوزه دانست.

وی همچنین با اشاره به کسب رتبه دوم استان در کمیته دانش‌آموزی و فرهنگیان کنگره ملی شهداء، از تلاش مدیران و معاونان پرورشی مناطق و شهرستان‌ها در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت قدردانی کرد.