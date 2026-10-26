انسداد تونل امیرکبیر؛ امشب
هر دو دهانه تونل امیرکبیر امشب از ساعت ۲۳:۵۵ الی ۵ صبح روز بعد مسدود است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد به علت انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل امیرکبیر، هر دو دهانه این تونل در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ از ساعت ۲۳:۵۵ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.
مسیرهای جایگزین تونل امیرکبیر:
مسیر جایگزین برای دهانه شمالی (به سمت شمال):
بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال
خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد)
مسیر جایگزین برای دهانه جنوبی (به سمت جنوب):
بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب
خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد)