­هر دو دهانه تونل امیرکبیر امشب از ساعت ۲۳:۵۵ الی ۵ صبح روز بعد مسدود است.

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به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد به علت انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل امیرکبیر، هر دو دهانه این تونل در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ از ساعت ۲۳:۵۵ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر‌های جایگزین تونل امیرکبیر:

مسیر جایگزین برای دهانه شمالی (به سمت شمال):

بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال

خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال (بسته به مقصد)

مسیر جایگزین برای دهانه جنوبی (به سمت جنوب):

بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب

خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب (بسته به مقصد)