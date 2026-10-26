امشب؛ انسداد تونل امیرکبیر از ساعت ۲۳:۵۵

هر دو دهانه تونل امیرکبیر امشب (چهارم آبان) از ساعت ۲۳:۵۵ تا ۵ صبح روز بعد، به علت انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، مسدود است.