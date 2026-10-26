به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران گفت: یهزار و ۷۷۴ محموله کیوی و نارنگی طی ۲ ماه اخیر از استان روانه بازار‌های صادراتی خارج از کشور شده است.

اسدالله تیموری از صادرات ۳۷ هزار و ۹۵۰ تن کیوی و نارنگی از این استان خبر داد و افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده تا اول آبان ۱۴۰۵، این محصولات در قالب یک‌هزار و ۷۷۴ محموله روانه بازار‌های صادراتی شده‌اند.

وی با تشریح آخرین وضعیت صادرات محصولات باغی مازندران گفت: در این مدت، ۴۹۱ محموله کیوی به وزن ۱۱ هزار و ۱۷۵ تن و هزار و ۲۸۳ محموله نارنگی به وزن ۲۶ هزار و ۷۷۵ تن از استان صادر شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت توسعه بازار‌های صادراتی محصولات کشاورزی افزود: شفاف‌سازی آمار صادرات، برنامه‌ریزی برای بازاررسانی، حمایت از تولیدکنندگان، تقویت زنجیره ارزش و رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان از محور‌های اصلی فعالیت این سازمان به شمار می‌رود.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار زمین شالیزاری و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از ۸ میلیون تن محصول تولید می‌شود. ۷۲ نوع محصول کشاورزی در مازندران تولید می‌شود این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه نخست تا سوم کشور را دارد.

مجموع باغ‌های مرکبات مازندران ۱۱۲ هزار هکتار با تولید سالانه بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن است، از مجموع باغات مرکبات مازندران ۸۰ هزار هکتار زیر کشت ارقام مختلف پرتقال، ۳۰ هزار هکتار ارقام مختلف نارنگی و بقیه زیر کشت محصولاتی مانند نارنج و لیمو قرار دارند.