به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یحیی جهانگیری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، به‌عنوان سخنران کلیدی کنفرانس بین‌المللی مطالعات اسلامی، آموزش، علم و تحول اجتماعی (SICIESS ۲۰۲۶) در دانشگاه اسلامی دولتی شیخ علی حسن احمد الداری اندونزی سخنرانی خواهد کرد.

این کنفرانس بین‌المللی روز‌های ۳۱ اکتبر و اول نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۹ و ۱۰ آبان ۱۴۰۵، با حضور استادان و پژوهشگرانی از کشور‌های مختلف در شهر پادانگ‌سیدیمپوان، واقع در استان سوماترای شمالی اندونزی، برگزار خواهد شد.

دانشگاه اسلامی دولتی شیخ علی حسن احمد الداری (UIN Syahada) از مراکز آموزش عالی اسلامی دولتی اندونزی است که پیشینه تأسیس آن به سال ۱۹۶۲ بازمی‌گردد. این مرکز علمی پس از چند مرحله توسعه و ارتقای ساختار آموزشی، در سال ۲۰۲۲ به دانشگاه اسلامی دولتی ارتقا یافت و امروزه در حوزه‌های مطالعات اسلامی، علوم انسانی، آموزش، اقتصاد اسلامی و دیگر رشته‌های دانشگاهی فعالیت می‌کند.

محور اصلی این کنفرانس «پیشبرد دانش و تمدن بشری در عصر هوش مصنوعی؛ تلفیق ارزش‌های اسلامی، نوآوری فراگیر و آینده‌های پایدار» اعلام شده است.

از مهم‌ترین محور‌های تخصصی کنفرانس می‌توان به مطالعات اسلامی و تمدن در عصر هوش مصنوعی، آموزش اسلامی و ارزش‌های انسانی، اقتصاد و مالیه اسلامی، حقوق خانواده و تحولات اجتماعی، ارتباطات و رسانه‌های دیجیتال و نقش هوش مصنوعی در آینده آموزش اشاره کرد.

در این رویداد علمی، علاوه بر یحیی جهانگیری از جمهوری اسلامی ایران، استادانی از دانشگاه INCEIF مالزی، دانشگاه کابل افغانستان و دانشگاه فدرال کاشره نیجریه نیز به‌عنوان سخنرانان کلیدی حضور خواهند داشت.

حضور رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های علمی و فکری ایران در حوزه مطالعات اسلامی، فلسفه، الهیات و مسائل نوپدید فناوری و همچنین گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی میان ایران و اندونزی خواهد بود.