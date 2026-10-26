مجموعه رئال‌انیمیشن «دورفی» با هدف ترویج ورزش همگانی و سبک زندگی سالم، به همت مرکز سیمرغ روی آنتن شبکه‌های ملی و استانی سیما رفت و تولید فصل دوم آن نیز آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه «دورفی» از تولیدات سلامت‌محور مرکز سیمرغ است که با هدف پیشگیری از بیماری‌ها و آسیب‌های ناشی از کم‌تحرکی، مخاطبان را به انجام فعالیت‌های بدنی و مشارکت در ورزش همگانی تشویق می‌کند.

شخصیت «دورفی» با الهام از واژه «اندورفین»، هورمون طبیعی مرتبط با کاهش درد و ایجاد احساس نشاط در بدن، نام‌گذاری شده است. این شخصیت در جریان ماجراجویی‌های خود در یک محله، در هر قسمت به سراغ گروه‌های مختلف مردم می‌رود و آنها را به ورزش و تحرک بدنی ترغیب می‌کند.

این مجموعه با رویکردی سرگرم‌کننده و آموزشی تلاش دارد اهمیت فعالیت بدنی منظم را به مخاطبان یادآوری کند و گامی در جهت ترویج سبک زندگی سالم بردارد.

با آغاز پخش «دورفی» از شبکه‌های ملی و استانی سیما، تولید فصل دوم این رئال‌انیمیشن نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

سریال رئال‌انیمیشن «دورفی» با بازی رسول نجفیان، مرتضی رستمی، مریم خدا‌رحمی و محمد کارآزاد تولید شده است. تهیه‌کنندگی این مجموعه بر عهده احسان میرزا ابولحسنی است؛ حسین فربهی کارگردانی هنری و میلاد شاهجانی پویانمایی این مجموعه را بر عهده دارند.

مؤسسه فرهنگی عتیق نوآوران پاسارگاد، مجری طرح تولید مجموعه «دورفی» است. سرپرستی نویسندگان بر عهده حکیمه صنیع‌فر بوده و فیلمنامه این مجموعه را حکیمه صنیع‌فر و مریم پویان نوشته‌اند.