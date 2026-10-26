رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: برخی جرایم سایبری متناسب با زمان برگزاری رویداد‌ها رخ می‌دهد و کلاهبرداران با استفاده از نیاز مردم حساب‌های آنها را خالی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ فرهنگ نعمت‌الله طاهرپور رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: روش‌هایی مانند ارسال لینک با عنوان عکس یادگاری و آلبوم خاطرات با هوش مصنوعی، ابلاغیه قضایی جعلی و تبلیغات مربوط به کار در منزل نیز همچنان مورد استفاده شیادان قرار دارد و شهروندان باید هنگام مواجهه با چنین پیام‌هایی هوشیار باشند.

وی با اشاره به کلاهبرداری‌های سایبری مرتبط با رویداد‌ها و مناسبت‌ها تصریح کرد: برخی جرایم سایبری متناسب با زمان برگزاری رویداد‌ها شکل می‌گیرند؛ برای مثال، زمانی که کنسرتی در اصفهان برنامه‌ریزی می‌شود، مجرمان با تبلیغ فروش بلیت کنسرت یا ارائه بلیت با تخفیف در فضای مجازی، شهروندان را فریب می‌دهند و وجوه آنها را دریافت می‌کنند، در حالی که هیچ بلیتی در کار نیست.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهانادامه داد: شهروندان برای تهیه بلیت کنسرت‌ها و سایر رویداد‌ها و مناسبت‌ها باید فقط از سایت‌های مجاز، معتبر و دارای مجوز اقدام کنند؛ چراکه خرید از صفحات و بستر‌های نامعتبر می‌تواند زمینه‌ساز کلاهبرداری و از دست رفتن وجوه آنها شود.

طاهرپور افزود: آگاهی از شگرد‌های جدید مجرمان سایبری و رعایت نکات ایمنی هنگام فعالیت در فضای مجازی، نقش مهمی در پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی و حفاظت از اطلاعات و دارایی‌های شهروندان دارد.