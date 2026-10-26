به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ جهانبخش میرزاوند، رئیس سازمان امور عشایر ایران، در مراسم بزرگداشت پدافند غیرعامل با اعلام این مطلب اظهار کرد: «جامعه عشایری با تولید حدود یک‌چهارم گوشت کشور، برخورداری از حدود ۳۰ میلیون رأس دام در ۵۰ میلیون هکتار مرتع و وابستگی بسیار اندک به نهاده‌های وارداتی، یکی از ارکان اصلی افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین غذا در کشور محسوب می‌شود.»

رئیس سازمان امور عشایر با اشاره به اینکه این ظرفیت تولیدی با توسعه دانش فنی و بهبود بهره‌وری می‌تواند تا ۴۰ درصد نیز افزایش یابد، افزود: «دام‌های عشایری حاصل سازگاری طولانی‌مدت با اقلیم‌های مختلف هستند و وجود ۲۷ نژاد گوسفند و ۱۳ نژاد بز، تنوع ژنتیکی ارزشمندی را برای پایداری تولید و کاهش وابستگی به منابع خارجی فراهم کرده است.»

میرزاوند همچنین به ابعاد دیگری از مدیریت منابع و آمادگی این سازمان در شرایط بحران اشاره کرد و گفت: «توزیع سالانه ۱۷۵ هزار تن آرد و بهره‌گیری از ۶۰۰ تانکر آبرسان مجهز به نازل‌های اطفای حریق، از جمله ظرفیت‌های لجستیکی عشایر است که علاوه بر مدیریت مراتع و پیشگیری از آتش‌سوزی، در حوادث غیرمترقبه برای پشتیبانی از مناطق مختلف به کار گرفته می‌شود.»