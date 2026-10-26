مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از محکومیت یک متخلف ارزی به پرداخت هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال جریمه نقدی ، بازگرداندن ارز دریافتی و تعلیق کارت بازرگانی به دلیل اجرا نکردن تعهدات ارزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، موسی رهبر، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت : فردی که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو ارز دولتی را با هدف واردات کالا‌های اساسی دریافت کرده بود، به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود، در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی استان مورد پیگرد قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی مستندات و احراز تخلف، شعبه رسیدگی‌کننده، متخلف را علاوه بر بازگرداندن ارز دریافتی و محرومیت یک‌ساله از فعالیت‌های بازرگانی، به پرداخت هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال جریمه نقدی و تعلیق کارت بازرگانی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس همچنین با اشاره به عملکرد این اداره کل در سال جاری بیان کرد: در این مدت، ۱۵۴ پرونده مرتبط با تخلفات تعهدات ارزی بررسی شده و متخلفان در مجموع به پرداخت ۱۹۵ هزار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

رهبر با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع ارزی کشور تصریح کرد: پرونده‌های تخلفات ارزی به دلیل آثار نامطلوب بر اقتصاد، با اولویت و خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند و تعزیرات حکومتی فارس با پیگیری اجرای احکام، صیانت از حقوق عمومی را با قاطعیت دنبال می‌کند.