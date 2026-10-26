به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مهدی رضایی با اشاره به تأثیر پدیده ال‌نینو بر شرایط جوی مناطق مختلف کشور افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، این پدیده تأثیر قابل‌توجهی بر بارش‌های استان همدان نخواهد داشت.

او با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای بارش‌های پاییزه و زمستانه تاکید کرد: تمهیدات لازم برای مواجهه با بارش‌های سنگین احتمالی، آب‌گرفتگی و وقوع سیلاب از قبل پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی استان همدان تصریح کرد: پیش‌بینی بیش از نرمال بودن بارش‌ها به معنای وقوع بارش‌های شدید و سیل‌آسا نیست؛ چراکه پیش‌بینی دقیق چنین رویداد‌هایی معمولاً تنها سه تا چهار روز پیش از وقوع امکان‌پذیر است.

رضایی همچنین از ورود یک سامانه بارشی به استان در پایان هفته خبر داد و گفت: این سامانه در حال حاضر چندان قوی پیش‌بینی نمی‌شود، اما امیدواریم با تغییر شرایط جوی، هفته آینده شاهد بهبود وضعیت بارش‌ها و هوای پاییزی‌تری در استان باشیم.