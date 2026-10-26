به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: در هرمزگان هزار و ۷۴۱ شعبه اخذ رای برای انتخابات شورا‌ها و مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.

احمد نفیسی افزود: انتخابات آینده شورا‌ها و مجلس شورای اسلامی به‌صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود و در این شیوه، استفاده از برگه‌های کاغذی رأی و شمارش دستی آرا حذف خواهد شد.

وی گفت: دستگاه‌های جدید احراز هویت و صندوق الکترونیک برای برگزاری انتخابات الکترونیکی آماده شده‌اند و با استفاده از این فناوری، امکان مشاهده نتایج آراء هر شعبه و نامزد‌ها بلافاصله پس از پایان رأی‌گیری فراهم می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان افزود: در روش تمام الکترونیکی، امکان ثبت تکراری رأی برای یک فرد وجود ندارد و با کاهش احتمال خطای انسانی در فرآیند شمارش آرا و تسریع در اعلام نتایج طراحی شده است.

نفیسی افزود: زمان برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ومیان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از سوی وزرارت کشور اعلام می‌شود.