عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با هشدار درباره گسترش ادعا‌های درمانی غیرعلمی درباره لکنت در شبکه‌های اجتماعی، بر اهمیت تشخیص زودهنگام این اختلال در کودکان و آغاز مداخلات تخصصی گفتاردرمانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وحید ولی‌نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی گفتاردرمانی ایران، با اشاره به اهمیت روز جهانی آگاهی از لکنت اظهار کرد: لکنت معمولاً در دوران کودکی، به‌ویژه در فاصله سنی ۲.۵ تا ۵ سالگی، بروز می‌کند و تشخیص به‌موقع آن می‌تواند نقش مهمی در روند درمان داشته باشد.

وی افزود: در صورت شناسایی لکنت در سنین پایین، به‌ویژه پیش از شش‌سالگی، و آغاز مداخلات تخصصی گفتاردرمانی، احتمال بهبود قابل‌توجه و حتی رفع اختلال افزایش می‌یابد.

ضرورت برخورد صحیح با افراد دارای لکنت

این متخصص گفتاردرمانی با تأکید بر ابعاد اجتماعی و روانی لکنت گفت: نحوه تعامل اطرافیان با افراد دارای لکنت اهمیت زیادی دارد. این افراد معمولاً تمایلی به برخورد متفاوت یا ویژه ندارند و ترجیح می‌دهند مانند دیگران در جامعه حضور داشته باشند.

ولی‌نژاد ادامه داد: صبوری در گفت‌وگو، پرهیز از ایجاد فشار برای بیان کلمات و فرصت دادن به فرد برای تکمیل صحبت‌هایش، از اصول مهم تعامل با افراد دارای لکنت است.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های عصبی و حرکتی این اختلال تصریح کرد: لکنت صرفاً یک مشکل گفتاری نیست، بلکه با فرایندهای عصبی و کنترل حرکتی گفتار ارتباط دارد؛ ازاین‌رو، مداخلات تخصصی باید متناسب با شرایط هر فرد و با در نظر گرفتن ابعاد گفتاری و روان‌شناختی انجام شوند.

هشدار درباره ادعاهای درمانی در فضای مجازی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در ادامه نسبت به گسترش ادعاهای غیرعلمی درباره درمان لکنت در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و گفت: برخی افراد برای یافتن راه درمان به مطالب و توصیه‌های فضای مجازی اعتماد می‌کنند، درحالی‌که مراجعه به متخصصان واجد صلاحیت برای ارزیابی و درمان این اختلال ضروری است.

وی تأکید کرد: گفتاردرمانگران متخصصان این حوزه هستند و خانواده‌ها و افراد دارای لکنت باید پیش از شروع هرگونه مداخله درمانی، از صلاحیت حرفه‌ای و مجوز فعالیت فرد موردنظر اطمینان حاصل کنند.

ولی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: بررسی اطلاعات حرفه‌ای افراد از طریق سامانه سازمان نظام پزشکی و مراجع رسمی مربوط، می‌تواند به خانواده‌ها در شناسایی متخصصان واجد صلاحیت و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از ادعاهای درمانی غیرمعتبر کمک کند. آگاهی عمومی و انتخاب آگاهانه مسیر درمان، نقش مهمی در مقابله با این آسیب‌ها دارد.