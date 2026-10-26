به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با آغاز هفته پدافند غیرعامل، اعضای شورای پدافند غیرعامل استان کرمان، با حضور در گلزار شهدا ضمن تجلیل از مقام رفیع شهیدان، بر ضرورت آمادگی کامل در عرصه‌های مختلف پدافندی در اوضاع کنونی تأکید کردند.

همچنبن، برای سنجش میزان آمادگی نیرو‌های عملیاتی در اوضاع بحرانی، زنگ‌پدافند غیر عامل نواخته و مانور‌های تخصصی در مدرسه امام علی (ع) کرمان برگزار شد.

این رزمایش با حضور مدیران ستاد پدافند غیرعامل و مشارکت فعال گروه‌های امدادی، آتش‌نشان، نیرو‌های امداد و نجات و همچنین گروههای خدمات رسانه‌ای برگزار شد.

ارزیابی توان عملیاتی و هماهنگ بین نهاد‌های مختلف برای رویایرویی با بحران‌های احتمالی از اهداف برگزاری این رزمایش بود.

نمایشگاه پدافندی با غرفه‌های آموزشی و هشداری هم برای دانش آموزان برپاشد.

هفته پدافند غیرعامل از ۴ تا ۱۱ آبان‌ برگزار می‌شود.