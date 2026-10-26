به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، طالبی، مدیرعامل شرکت گاز استان، با اشاره به برگزاری همایش پیام‌آوران سلامت در این شرکت گفت: این همایش با حضور نخبگان و کارشناسان حوزه سلامت روان از دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد تا با همفکری و تعامل، راهکار‌های مؤثر برای مقابله با فرسودگی شغلی و مسائل اجتماعی بررسی شود.

طالبی با تأکید بر اهمیت سلامت روان کارکنان افزود: هدف ما ایجاد محیط کاری شاداب و پرانرژی است تا کارکنان با روحیه بهتر، این انرژی مثبت را به خانواده‌های خود منتقل کنند و در نهایت، خدمات مطلوب‌تری به مردم ارائه دهند.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات این شرکت برای ارتقای سلامت کارکنان بیان کرد: انجام معاینات طب صنعتی برای کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری، برگزاری برنامه‌های کوهنوردی و ورزش صبحگاهی و فراهم کردن امکانات ورزشی از جمله سالن بدنسازی، فوتسال، والیبال و فضای ورزشی روباز، از برنامه‌های اجراشده در این زمینه است.

طالبی همچنین از طراحی و توزیع پرسشنامه میان کارکنان خبر داد و گفت: نظرات و دیدگاه‌های کارکنان جمع‌آوری و با بررسی کارشناسان روان‌شناسی، مسائل و مشکلات احتمالی پیگیری می‌شود تا زمینه ارتقای سلامت روان و بهبود فضای محیط کار فراهم شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم تعامل و اجرای برنامه‌های سلامت‌محور، محیط کاری سالم‌تر و بانشاط‌تر برای کارکنان ایجاد شود و این اقدامات به افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم استان بینجامد.