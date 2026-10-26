به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، سرناظران و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در مهاباد با هدف آشنایی بیشتر با قوانین و تضمین سلامت انتخابات در دوره آموزشی شرکت کردند. سید جعفر حسینی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌های مهاباد گفت: شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی با جزئیات اجرایی، نحوه ثبت نام نامزدها، مدیریت صندوق رأی و رسیدگی به شکایات هم آشنا می‌شوند.بگفته عبدالباقی رشیدی رئیس هیئت نظارت انتخابات شورا‌های اسلامی بخش مرکزی مهاباد، آشنایی با فرآیند‌های ضروری برای تضمین سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم از اهداف برگزاری این دوره است.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا قرار بود یازدهم اردیبهشت ماه امسال برگزار شود که به دلیل شرایط جنگی کشور به تعویق افتاد.