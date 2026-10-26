معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از اجرای بیش از ۳۰ هزار نفرساعت تمرین تخصصی برای بازگردانی سریع شبکه برق در شرایط اضطراری خبر داد و گفت: هدف‌گذاری این تمرین‌ها، بازگرداندن برق مشترکان در کمتر از یک ساعت در شرایط اضطراری است.

علیرضا رضایی، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، با اشاره به برنامه‌های این شرکت در هفته پدافند غیرعامل گفت: این هفته فرصت مناسبی برای ارزیابی آمادگی نیرو‌های عملیاتی و تطبیق برنامه‌ها با شرایط اضطراری احتمالی است.

وی افزود: در قالب طرح مانوری «سامان»، بیش از ۳۰ هزار نفرساعت تمرین تخصصی در ماه‌های گذشته انجام شده است. در این تمرین‌ها، تیم‌های عملیاتی و واکنش سریع ضمن اجرای عملیات بهسازی شبکه، هماهنگی لازم را برای همکاری هم‌زمان با سایر گروه‌های عملیاتی تمرین می‌کنند.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه هدف این تمرین‌ها، افزایش سرعت بازیابی شبکه برق در شرایط اضطراری است، گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، تلاش می‌کنیم برق مشترکان در این شرایط در کمتر از یک ساعت برقرار شود.

رضایی، از نظارت بر آماده‌به‌کاری بیش از هزار دیزل‌ژنراتور در سطح تهران به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات این شرکت نام برد و افزود: تیم‌های تخصصی ضمن ارائه مشاوره به مسئولان مراکز مسکونی، اداری، تجاری و سایر مراکز، وضعیت آمادگی این مولد‌ها را بررسی می‌کنند تا در شرایط اضطراری امکان تأمین برق مورد نیاز این مراکز فراهم باشد.

وی همچنین از برگزاری مانور‌های مشترک با سازمان آتش‌نشانی تهران خبر داد و گفت: با توجه به احتمال بروز آتش‌سوزی در پست‌های برق، این مانور‌ها با هدف تعیین و تمرین وظایف نیرو‌های آتش‌نشانی و کارکنان صنعت برق در عملیات اطفای حریق و تأمین برق مشترکان محدوده‌های آسیب‌دیده برگزار می‌شود.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تأکید­ کرد: این تمرین‌ها با هدف افزایش آمادگی نیرو‌های عملیاتی، تسریع در بازیابی شبکه و حفظ پایداری برق تهران در شرایط اضطراری اجرا می‌شود.