

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ اقبال کرمی اظهار داشت: طرح مقابله با جرائم و پاکسازی مناطق آلوده با حضور ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این طرح ۶۷۱ کیلو و ۲۱۳ گرم انواع مواد مخدر کشف و یک هزار و ۶۳۶ حبه قرص روانگردان و فاقد مجوز کشف شد.

سرهنگ کرمی با اشاره به دستگیری ۱۴۱ خرده فروش و ۱۸ قاچاقچی مواد مخدر، افزود: ۳۲۵ معتاد متجاهر نیز جمع اوری و تحویل کمپ‌های ترک اعتیاد شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه یادآوری کرد: در بازرسی‌های انجام شده ۳ قبضه اسلحه کشف و یک دستگاه خودرو مربوط به قاچاقچیان نیز توقیف شد.

وی از تداوم اجرای طرح مقابله با جرائم حوزه مواد مخدر و پاکسازی مناطق آلوده در راستای انجام مطالبات مردمی خبر داد.