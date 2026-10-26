مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: مرحله نخست طرح ملی عدالت آموزشی، با نوسازی و بهسازی ۱۱۰ مدرسه استان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فریدون کلبادی‌نژاد افزود: اجرای این طرح وارد مرحله جدیدی شد که در این طرح نوسازی و بهسازی ۱۴۰ مدارس با مشارکت خیران و همراهی مردم انجام می‌شود.

وی گفت: با اجرای این طرح هزار کلاس درس تجهیز و نوسازی می‌شود. اقدامی که در کنار بهبود فضای تحصیل دانش‌آموزان، با هدف گسترش عدالت آموزشی و کاهش محرومیت در مناطق مختلف استان دنبال می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به آغاز گام دوم طرح توسعه عدالت آموزشی در استان افزود: در این مرحله، با مشارکت خیران و همراهی مردم، ۱۴۰ طرح نوسازی و بهسازی مدارس اجرا می‌شود و زمینه ساخت و تجهیز بیش از هزار کلاس درس فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه فضا‌های آموزشی افزود: بازسازی دبستان روستای درزی‌کلا نمونه‌ای از ظرفیت همکاری مردم و خیران در فراهم‌کردن محیطی مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان است.

کلبادی‌نژاد با تشریح روند اجرای مرحله نخست طرح توسعه عدالت آموزشی تاکید کرد: در گام نخست، با همت استاندار مازندران، نوسازی و بهسازی ۱۱۰ مدرسه هدف‌گذاری شد که تاکنون بیش از ۸۰ درصد این واحد‌ها تحویل شده‌اند.

وی افزود: طرح‌های باقی‌مانده نیز تا پایان امسال به مردم و دانش‌آموزان تحویل داده می‌شوند و در گام دوم، با افزایش مشارکت خیران، شمار طرح‌ها به ۱۴۰ مورد می‌رسد.

کلبادی‌نژاد با اشاره به ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای توسعه فضا‌های آموزشی گفت: در مرحله نخست برای ۱۱۰ طرح، ساخت ۷۰۰ کلاس درس پیش‌بینی شده بود؛ اما با اجرای گام دوم، ظرفیت کلاس‌های درس در مجموع این طرح به بیش از هزار کلاس افزایش می‌یابد.

بیش از ۵۲۲ هزار دانش‌آموز در ۲۳ هزار کلاس درس و چهار هزار و ۲۰۰ مدرسه مازندران مشغول تحصیل هستند.