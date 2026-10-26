به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خمین گفت: امسال ۱۵۰ تن گوشت ماهی در این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف شده است.

محمدرضا جوانمرد با اشاره به ظرفیت‌های آبزی‌پروری خمین افزود: ۳۵ واحد فعال در این حوزه فعالیت دارند که شامل ۳۰ واحد پرورش ماهی قزل‌آلا، یک واحد تفریخ، یک واحد تولید ماهی زینتی و چهار واحد گرمخانه‌ای است.

او ابراز داشت: در نیمه نخست سال جاری ۲۳۰ هزار قطعه ماهی‌ریزی در شهرستان انجام شده و برای تأمین نیاز واحد‌های پرورشی نیز ۸۰۰ هزار قطعه تخم‌ماهی چشم‌زده در دو مرحله وارد شده است.

جوانمرد با تأکید بر اهمیت نظارت‌های بهداشتی در زنجیره تولید آبزیان گفت: به‌منظور حفظ سلامت محصولات و واحد‌های تولیدی، ۳۰ مورد بازدید، پایش و مراقبت تخصصی از مراکز آبزی‌پروری شهرستان انجام شده است.