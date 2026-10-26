با ۲۳۰ هزار قطعه ماهیریزی در نیمه نخست سال؛
تولید ۱۵۰ تن گوشت ماهی در ۳۵ واحد آبزیپروری شهرستان خمین
بنا بر اعلام اداره دامپزشکی خمین امسال ۱۵۰ تن گوشت ماهی در ۳۵ واحد آبزیپروری این شهرستان تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خمین گفت: امسال ۱۵۰ تن گوشت ماهی در این شهرستان تولید و روانه بازار مصرف شده است.
محمدرضا جوانمرد با اشاره به ظرفیتهای آبزیپروری خمین افزود: ۳۵ واحد فعال در این حوزه فعالیت دارند که شامل ۳۰ واحد پرورش ماهی قزلآلا، یک واحد تفریخ، یک واحد تولید ماهی زینتی و چهار واحد گرمخانهای است.
او ابراز داشت: در نیمه نخست سال جاری ۲۳۰ هزار قطعه ماهیریزی در شهرستان انجام شده و برای تأمین نیاز واحدهای پرورشی نیز ۸۰۰ هزار قطعه تخمماهی چشمزده در دو مرحله وارد شده است.
جوانمرد با تأکید بر اهمیت نظارتهای بهداشتی در زنجیره تولید آبزیان گفت: بهمنظور حفظ سلامت محصولات و واحدهای تولیدی، ۳۰ مورد بازدید، پایش و مراقبت تخصصی از مراکز آبزیپروری شهرستان انجام شده است.