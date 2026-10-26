برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی در روستای تنگتاک کهگیلویه و بویراحمد
رزمایش جهادگران فاطمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور ۱۰۰ گروه جهادی در روستای تنگتاک بخش سپیدار شهرستان بویراحمد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور ۱۰۰ گروه جهادی و در ۱۲ عرصه مختلف خدمترسانی در روستای تنگتاک بخش سپیدار شهرستان بویراحمد آغاز شد و به مدت دو روز ادامه دارد.
این رزمایش با هدف محرومیتزدایی و با مشارکت فعال ۱۰۰ گروه جهادی برنامهریزی شده است که در قالب آن، خدمات متنوع عمرانی، پزشکی، دامپزشکی و آموزشی به اهالی مناطق محروم این بخش ارائه میشود.
سرهنگ خیزات، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در راستای تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری پیرامون خدمترسانی به مناطق محروم و در خط مقدم محرومیتزدایی، گروههای جهادی ناحیه مقاومت بسیج عشایر با حضور ۱۰۰ گروه جهادی به مدت ۲ روز در ۱۲ بخش خدماتی و عمرانی پای کار آمده اند.
سرهنگ خیزات افزود: توزیع بستههای لوازمالتحریر و کتب درسی بین دانشآموزان، اجرای طرح ایزوگام منازل نیازمندان، ارائه خدمات رایگان پزشکی و دامپزشکی، از جمله مهمترین خدماترسانیهای این رزمایش است که در روستاهای محروم بخش سپیدار، از جمله تنگتاک و منطقه جلیل به جامعه هدف ارائه میشود.