به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور ۱۰۰ گروه جهادی و در ۱۲ عرصه مختلف خدمت‌رسانی در روستای تنگ‌تاک بخش سپیدار شهرستان بویراحمد آغاز شد و به مدت دو روز ادامه دارد.

این رزمایش با هدف محرومیت‌زدایی و با مشارکت فعال ۱۰۰ گروه جهادی برنامه‌ریزی شده است که در قالب آن، خدمات متنوع عمرانی، پزشکی، دامپزشکی و آموزشی به اهالی مناطق محروم این بخش ارائه می‌شود.

سرهنگ خیزات، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در راستای تحقق تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری پیرامون خدمت‌رسانی به مناطق محروم و در خط مقدم محرومیت‌زدایی، گروه‌های جهادی ناحیه مقاومت بسیج عشایر با حضور ۱۰۰ گروه جهادی به مدت ۲ روز در ۱۲ بخش خدماتی و عمرانی پای کار آمده اند.