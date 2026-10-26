به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان هفتکل گفت: این کارگاه با هدف معرفی حمایت از افراد دارای مشاغل خانگی و معرفی محصولات آنها می‌باشد و دارای ۲۴ غرفه است.

مجتی سروستانی با اشاره به اینکه این کارگاه تا هشتم آبان ماه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ در مدرسه شهید فهمیده این شهرستان دایر می‌باشد، بیان کرد: در این نمایشگاه محصولاتی از جمله تولید انواع سرویس‌های پارچه‌ای عروسکی، آشپزخانه، لوازم تزئینی، ادویه جات و چاشنی‌های غذایی، سبزیجات خشک و پخت نان تیری در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.