

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا طلایی در نشست بررسی مسائل و راهکار‌های توسعه تجارت و صادرات آبزیان که با حضور رئیس و مدیران سازمان شیلات و نمایندگان تشکل‌ها و صادرکنندگان برگزارشد، از آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل روند صادرات خبر داد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به رویکرد حمایتی دولت از صادرات اظهار داشت: نگاه شخص وزیر جهاد کشاورزی و مجموعه معاونت بازرگانی، تسهیل حداکثری مسیر تولید و بازرگانی است و در این چارچوب آماده‌ایم هر اختیاری که سازمان شیلات ایران در حوزه مدیریت و سامانه صادرات نیاز دارد، به‌طور کامل تفویض کنیم.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای صیانت از منافع صادرکنندگان حوزه کشاورزی و شیلات اعلام کرد: در موضوع رفع تعهد ارزی با وجود تمامی محدودیت‌ها، توانستیم تعهدات ارزی را کاهش دهیم و همچنین برای پرونده‌های موردی و صادرکنندگانی که متاثر از شرایط ویژه منطقه‌ای و جنگی با چالش روبه‌رو شده‌اند، سازوکار اخذ مهلت و دفاع در مراجع ذی‌صلاح مهیا شده است.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تشریح تمهیدات لجستیکی برای تسریع در روند ارسال محموله‌های صادراتی آبزیان تصریح کرد: فعال‌سازی کریدور سبز در پایانه‌های مرزی از جمله مرز آستارا و بازرگان با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته و خواب کامیون‌های حامل کالا‌های فسادپذیر کشاورزی به حداقل زمان ممکن، یعنی حدود دو ساعت و نیم، کاهش یافته است؛ این آمادگی وجود دارد که متناسب با نیاز تجار شیلاتی، این تسهیلات در سایر معابر مرزی نیز برقرار شود.

طلایی با تاکید بر حمایت همه‌جانبه از زنجیره تامین نهاده‌های صنعت آبزی‌پروری و خوراک آبزیان بیان کرد: به رغم کاهش کلی حجم ارزی واردات نهاده‌ها در کشور، بخش شیلات با توجه به نقش راهبردی در ارزآوری و امنیت غذایی در اولویت قرار دارد؛ در همین راستا کارگروه مشترکی ظرف یک هفته آینده نحوه و فرمول اختصاص سهمیه نهاده‌ها به مزارع گرمابی، سردابی و کارخانه‌های خوراک را نهایی می‌کند تا هیچ‌گونه خللی در مسیر تولید ایجاد نشود.

صادرات آبزیان در گرو واردات به موقع نهاده ها

در این نشست، حمزه رستم‌پور، رئیس سازمان شیلات با تأکید بر اینکه شیلات فراتراز یک بخش تولیدی یا صرفاً ابزاری برای اشتغال و محرومیت‌زدایی است، تصریح کرد: این حوزه نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت غذایی و اقتصادی کشور دارد و باید با نگاهی چندبعدی توسعه یابد.

وی با اشاره به اینکه بخش شیلات با کمترین وابستگی به دولت و با تکیه بر فناوری‌های روز مسیر پیشرفت را پیموده است، افزود: پایداری تولید وابسته به تأمین به‌موقع نهاده‌ها و مواد اولیه است و بدون توجه به زنجیره تأمین، امنیت غذایی و اهداف صادراتی محقق نخواهد شد.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به دستاورد‌های چشمگیر کشور در حوزه صادرات آبزیان و حضور قدرتمند بیش از ۲۰۰ نماینده از بخش خصوصی در نمایشگاه‌های بین‌المللی روسیه، بر ضرورت حل موانع وارداتی در کنار توسعه بازار‌های صادراتی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی و رفع دغدغه‌های تجاری، کلید اصلی تحقق اهداف کلان اقتصادی و دستیابی به چشم‌انداز‌های توسعه صادرات آبزیان است.